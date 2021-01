Egypte: Le Président Al-Sissi reçoit un appel téléphonique du général Abdel Fattah Al-Burhan

Le Président Al-Sissi reçoit un appel téléphonique du général Abdel Fattah Al-Burhan

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu aujourd'hui un appel téléphonique du chef du conseil souverain de transition soudanais le général Abdel Fattah Al-Burhan.

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que l'appel a porté sur la coopération bilatérale entre les deux pays, ainsi que l'évolution des dossiers régionaux d'intérêt commun, où on s'est mis d'accord sur la consultation et la coordination mutuelle, au cours de la période prochaine, pour l'intérêt des deux pays et peuples frères.

M. le Président a félicité le Soudan et son peuple, à l'occasion de sa fête d'indépendance, tout en affirmant le soutien complet de l'Égypte au Soudan, dans tous les domaines, basant sur les liens étroits de la sécurité nationale des deux pays, et les liens historiques qui relient les peuples de la vallée du Nil.

De sa part, le général Al-Burhan a loué le rapprochement populaire et gouvernemental inhérent entre l'Égypte et le Soudan, les efforts déployés pour l'amélioration de la coopération commune entre les deux pays, de même le support égyptien illimité dans les différentes instances, visant à garder la sécurité et la stabilité du Soudan.