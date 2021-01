Mauritanie: Le ministre de la Santé à la tête d'une mission médicale de solidarité en Mauritanie

Alger — Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Pr. Abderrahmane Benbouzid, effectue lundi une visite de travail en Mauritanie à la tête d'une mission médicale composée de membre du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus et incluant plusieurs spécialistes et techniciens, munis d'aides médicales.

Le ministre a affirmé, dans une déclaration à son départ de l'aéroport international Houari Boumediene, que "l'Etat algérien dépêchera deux avions, dans le cadre de cette opération de solidarité avec le peuple mauritanien frère, le premier pour transporter la délégation ministérielle et le staff médical, et le second, chargé d'aides consistant en des fournitures médicales destinées à la prévention contre la covid-19".

Pour sa part, l'ambassadeur mauritanien en Algérie, Blah Ould Bkia, a salué cette initiative, se félicitant du fait que les médecins algériens apporteront, à la faveur de cette mission, du soutien à leurs confrères mauritaniens qui, a-t-il dit, bénéficieront ainsi de l'expérience algérienne en matière de lutte contre le coronavirus (Covid-19).

"L'envoi de cette mission marque le début du déploiement d'un plan de coopération dans ce domaine, entre les deux pays", a-t-il indiqué.

La mission médicale algérienne qui séjournera en Mauritanie pendant 15 jours, apportera son aide aux staffs médicaux au niveau des hôpitaux mauritaniens où plusieurs activités en la matière sont prévues.