Egypte: Des renforts attendus chez les Pharaons

Après la double victoire de l'Egypte contre le Togo lors des éliminatoires de la CAN 2021, Hossam El Badry compte renforcer son équipe pour les échéances à venir.

Leaders du groupe G avec 8 points, les Pharaons peuvent valider leur qualification pour la prochaine CAN lors de la 5ème journée des éliminatoires face au Kenya. Et être en roue libre contre les Comores lors du dernier match. D'ores et déjà, le sélectionneur national El Badry se préparent pour ces deux matchs décisifs et pense à de nouveaux renforts.

« On s'attend à ce que de nouveaux joueurs soient ajoutés à l'équipe, peut-être deux ou trois joueurs. Nous suivons de nombreux joueurs, mais je ne révélerai pas leurs noms », a déclaré Hossam El-Badry sur ON Time Sports.

« Je suis toujours en contact avec Mohamed Salah ainsi qu'Ahmed Hassan Kouka (touché par le Coronavirus), qui n'a pas pu s'entraîner beaucoup ces derniers temps », a-t-il conclu.

Entre les 21 et 29 mars prochains, l'Egypte va défier le Kenya et les Comores pour le compte des 5ème et 6ème journées des éliminatoires de la CAN 2021.