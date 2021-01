Cote d'Ivoire: Treichville / François Amichia - "Notre budget estimé à 9,5 milliards devrait se maintenir à ce seuil pour 2021"

Le ministre François Albert Amichia, maire de la commune de Treichville, a présidé la 4è réunion du conseil municipal 2020 de la cité n'zassa à la salle de mariage Auguste Denise le mardi 29 décembre 2020. Cinq points ont marqué cette session essentiellement budgétaire à savoir.

Selon le maire François Amichia, 2020 a été une année éprouvante avec notamment la Covid-19 mais également avec une réponse efficace du gouvernement. « Face à cette pandémie, le Gouvernement a pris des mesures drastiques pour en contenir les effets pervers et grâce à l'implication des collectivités territoriales et de l'ensemble des populations ivoiriennes, nous avons apporté une des plus belles résistances à cette épidémie. A Treichville, le conseil municipal n'a lésiné sur aucun moyen pour apporter la riposte sanitaire, à travers le déblocage d'un fonds spécial d'une valeur de cent millions de francs CFA», a-t-il déclaré.

Il a ensuite énuméré les actions entreprises par la mairie au titre de l'année 2020, pêle-mêle : la remise traditionnelle de prises en charge scolaires, le 19 novembre 2020 pour un montant global de 120 millions de francs CFA, dont bénéficient plus de 2500 élèves et étudiants de la commune ; la signature d'une convention cadre de financement d'un montant de cinq cent millions, répartis sur trois ans, le 10 décembre 2020 avec la micro finance crédit Access ; le pavage de plusieurs rues et artères de la commune...

« Nos recettes propres restent assez stables, en dépit de la crise sanitaire, ainsi que le reversement de notre quote-part par l'état. Notre budget pour cette année estimé à 9,5 milliards devrait se maintenir à ce seuil pour 2021, avec les perspectives qui se présentent à nous, notamment le début du reversement de la taxe portuaire restée en inertie depuis quelque temps », a-t-il conclu.