Cote d'Ivoire: Nomination d'un comité de normalisation - La Fédération ivoirienne de football mise sous tutelle de la FIFA

La gestion du football ivoirien est passée sous le commandement de la FIFA. La fédération internationale a décidé, depuis le 24 décembre 2020, de mettre en place un comité de normalisation.

Et cela, après avoir constaté l'échec des dirigeants ivoiriens à tenir une procédure électorale irréprochable pour renouveler les organes de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

«Le Bureau du conseil de la FIFA a décidé de nommer un comité de normalisation pour la FIF en vertu de l'art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA. Cette décision résulte du fait que les instances dirigeantes du football ivoirien ne sont pas parvenues à organiser une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA», a communiqué la fédération internationale.

Elle justifie sa décision du fait qu'«Après plusieurs mois d'échanges avec la FIF, cet échec a été attribué à des lacunes intrinsèques au sein des processus et structures de gouvernance de la fédération, et notamment des contradictions au sein des statuts et du code électoral de la FIF qui n'ont pour le moment pas pu être résolues, et qui ont eu un impact significatif sur la procédure électorale déficiente menée à bien».

Cette décision, ajoute la FIFA, «a également tenu compte du fait que le mandat de l'exécutif a déjà pris fin». C'est donc au vu de tout ce qui précède que la FIFA a jugé bon de nommer un comité de normalisation pour la FIF.

Comité de normalisation et ses missions La FIFA a pris le soin de préciser les missions de son comité de normalisation dont le mandat expire le 31 décembre 2021.

Le mandat du comité consistera donc à gérer les affaires courantes de la FIF, réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIF (lorsque nécessaire dans le contexte des élections) afin de garantir leur conformité avec les Statuts et les exigences de la FIFA, et veiller à leur adoption par l'assemblée générale de la FIF.

Le comité de normalisation, en plus d'agir en qualité de commission électorale pour l'organisation de l'élection d'un nouveau comité exécutif de la FIF sur la base des statuts et du code électoral révisés, devra réviser les statuts de certaines parties prenantes.

Les membres seront désignés conjointement par la FIFA et la CAF et feront, au préalable, l'objet d'un contrôle d'éligibilité mené par la commission de contrôle de la FIFA, conformément au Règlement de gouvernance.

Une mise sous tutelle qui écarte complètement les organes élus de la Fédération. Une décision jugée fallacieuse par la FIF. Le comité exécutif, réuni, lundi 28 septembre, a donc opté pour l'ultime recours. La Fédération a décidé de saisir le TAS.