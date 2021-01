Cote d'Ivoire: Bouaké/Vœux de nouvel an à la presse - Amadou Koné promet une « Maison de la presse » aux journalistes

Après la présentation de ses vœux de nouvel an aux populations de Bouaké, ce premier jour de l'an 2021, à sa résidence, sis au quartier Kennedy de Bouaké, Amadou Koné, ministre des transports a échangé avec les hommes et les femmes de médias de la capitale de la région de Gbêkê.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les journalistes de Bouaké ont désormais un « avocat » de poids pour défendre leurs intérêts et surtout pour les mettre dans des conditions de travail maximum qui puissent leur permettre d'être efficace et de jouer pleinement leur rôle dans l'élan de développement amorcé par la région et singulièrement Bouaké. « Mes portes vous sont grandement ouvertes. Avec Samou Diawara, mon responsable de la communication, je suis ouvert pour une collaboration franche qui profite à Bouaké et à toute la région », s'est-il engagé d'entrer de jeu.

Pour le ministre des transports, plus que jamais, avec ces nombreuses actions de développement qui s'y déroulent pour l'amélioration des conditions de vie des populations, Bouaké a besoin de visibilité.

A cet effet, Amadou Koné s'est engagé à offrir aux journalistes une « Maison de la presse » avec toutes les commodités qui vont faciliter le travail de ce « partenaire » indispensable. « Cette maison de la presse, nous la voulons digne du métier que vous exercez avec professionnalisme et dévouement pour la cause de Bouaké. Nous allons l'équiper en mobiliers et en matériel informatique », a-t-il avoué.

Au-delà du journalisme, l'idée qui trottine dans la tête du ministre des transports que cette maison de la presse soit un lieu de rencontre qui renforce les liens de fraternité entre les femmes et les hommes de média de la capitale de la région de Gbêkê. « C'est pourquoi, je vous demande d'être davantage organisés pour que vous puissiez en tirer tous les bénéfices pour votre vie sociale », a lancé, Amadou Koné, non sans prendre l'engagement ferme et déterminé d'accompagner toutes les initiatives venant des journalistes. « Avec la nouvelle année, vous pouvez vous retrouver pour partager un pot ensemble. Vous pouvez organiser des manifestations qui mettent votre profession sous les feux des projecteurs », a-t-il proposé.

A peine la rencontre terminée que les journalistes ont commencé à cogiter pour mettre en « musique » toutes ces idées et promesses de leur parrain.