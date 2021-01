Cote d'Ivoire: IPS-CGRAE - Les pensions payées par anticipation

Les retraités du secteur public passeront des fêtes de fin d'année sans aucune inquiétude. Ils recevront leurs pensions de retraite avant la fin du mois.

L'annonce a été faite par le directeur général de l'Institution de Prévoyance Sociale-Caisse Générale de Retraite des Agents de l'Etat (IPS-CGRAE), Abdrahamane Berté Tiémoko, le 18 décembre dernier.

Et ce lors d'une rencontre avec les faitières des associations de retraités tenus au siège de cette institution au Plateau. Il a expliqué que ce paiement anticipé des pensions permettra aux retraités de passer les fêtes de fin d'année dans la joie.

M. Berté a profité de cette rencontre pour faire le bilan de l'année 2020 et présenter les perspectives de l'institution en 2021 tout en rassurant les assurés sociaux de la disponibilité de sa structure à les accompagner.

Concernant les réalisations majeures de l'institution en 2020, le Dg a mis l'accent sur quatre secteurs particuliers. Il s'agit de la responsabilité sociétale de l'institution face à la crise sanitaire, la gestion technique des dossiers (délais de traitement, politique de déconcentration, paiement anticipé pour les fêtes de fin d'année... ).

Aussi a-t-il annoncé le maintien du certificat ISO 9001, version 2015 visant à garder le cap de la qualité du service, et la signature du décret de création du régime de retraite complémentaire par capitalisation.

M. Abdrahamane Berté Tiémoko a annoncé entre autres la reprise de l'opération de contrôle physique des assurés sociaux, le lancement du RCFAE, l'inauguration de l'Agence principale de San-Pedro et la finalisation de projets sur les nouvelles prestations : « AT/MP, prestations familiales, fonds social vieillesse. En tout cas les présidents des deux faitières Kouassi Koffi Mathurin et Issa Diakité Jules César, respectivement président de la Fareci et du, ont salué les différentes actions menées par le Dg Berté et son président du Conseil d'Administration Blé Mamadou. Ces deux faitières ont égrené quelques doléances à l'endroit des gestionnaires de l' Ips-Cgrae. Pour sa part,Blé Mamadou s'est réjoui du travail abattu par les faitière sur le terrain. « (... ) Nous constituons ensemble, les maillons d'une chaine plus forte et efficace qui ne saurait exister valablement sans cette alliance », a-t-il indiqué.

Il a rendu un hommage mérité au Président de la République Alassane Ouattara pour sa vision. Il est bon de noter que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Plateforme de concertation permanente avec les faîtières des associations de retraités, pour discuter et recueillir les avis et suggestions des assurés sociaux pour améliorer les prestations