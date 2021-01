Madagascar: Foot-ball - Enzo BOVIS, la dernière recrue de Barea

Incroyable mais hélas vrai, le sélectionneur des Barea, Nicolas Dupuis, fait une fixation sur son club du FC Fleury. Profitant de la blessure de Thomas Fontaine, il a appelé le défenseur de son club, Enzo Bovis, le fils de Pascal Bovis, président de FC Fleury.

La seule explication relève d'un intérêt personnel, voire du simple business pour expliquer la sélection d'un joueur évoluant en National 2, car les choix sont nombreux comme nous avons déjà cités dans un article. Pour former la charnière centrale des Barea, Bapasy a déjà fait ses preuves mais il a été laissé sur les bancs face aux redoutables Ivoiriens de la trempe de Nicolas Pepe d'Arsenal, de Sébastien Haller de West Ham ou encore le Milanais Kessié. Outre Pascal, il y a aussi son capitaine au sein de la Saint-Pierroise, Mamy Gervais Randrianarisoa, pour être associé à Jérémy Morel qui commence à accuser le poids de l'âge et qui a besoin d'un déménageur à ses côtés.

Sur le plan local, il y a Theodin du Fosa Junior qui a franchi un nouveau palier sous la houlette de son entraîneur italien, Salvatore Nobile. Un coach très heureux de pouvoir aligner de très bons joueurs, car outre Theodin et pour ne citer que l'épine dorsale du Fosa, il y a André, Donga et surtout Jean Yves, devenu depuis peu un serial buteur. En tout cas et de l'avis des techniciens malgaches et des anciens de l'équipe nationale, Jean Yves est de loin meilleur que l'attaquant luxembourgeois Hakim Abdallah, transparent durant les 90 mn contre la Côte d'Ivoire à Barikadimy.

Sur ce joueur comme sur d'autres nouvelles recrues de Nicolas Dupuis, on subodore un clientélisme déplacé qui n'est pas fait pour rendre les Barea plus compétitif. Le fait de snober les joueurs locaux ne plaide pas à l'avantage de Nicolas Dupuis qui aura d'ailleurs à s'expliquer sur la non sélection d'Arnaud Randrianatenaina de la CNaPS, qui se trouve dans une très grande forme même en période de confinement car il s'est attaché les services d'un préparateur physique.

Une attitude logique car on lui a fait miroiter un grand club en France mais comme il a été ignoré lors de la double confrontation contre les Ivoiriens, il est quelque peu resté sur sa faim. Et c'est bien dommage pour le football malgache qui mériterait mieux en faisant correctement le travail sans copinage et en se tablant sur les réalités du terrain.