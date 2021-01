Egypte: L'économie égyptienne est stable et demeure capable de contrer les répercussions du Covid-19

Le ministre des Finances, Mohamed Maait a indiqué que l'économie égyptienne est stable et demeure capable de contrer les répercussions du coronavirus et ce lors d'un entretien lundi avec l'ambassadeur d'Italie au Caire, Giampaolo Cantini.

L'application minutieuse du programme de la reforme économique et le traitement anticipé de la crise du coronavirus a aidé à contenir ses répercussions et à atténuer le choc pour que l'Egypte se classe parmi les 10 économies les plus évoluées à l'échelle mondiale en 2020, comme l'a rapporté Bloomberg, a signalé M. Maait ajoutant que l'Egypte a de même enregistré le deuxième taux de croissance le plus élevé au monde avec 3.5% conformément au rapport du Fonds Monétaire International (FMI).

Il a de même souligne la baisse de la dette du PNB de 108% en 2016/2017 à 88% vers la fin du juin 2020 ainsi que la réalisation d'un excédent préliminaire de 1.8% pendant l'exercice révolu.

"La position du gouvernement au début de la pandémie était plus forte qu'il y a deux ans ce qui prouve que nous sommes sur la bonne voie", a-t-il précisé ajoutant que le gouvernement avait réalisé ses objectifs financiers et économiques fixés avant le Covid-19, "ce qui nous a donné plusieurs motifs pour poursuivre la reforme et le développement afin d'améliorer le niveau de vie des citoyens ainsi que les efforts de soutien des secteurs industriel et agricole pour donner suite à leurs besoins".

M. Maait a affirmé le souci du gouvernement de stimuler l'environnement de l'investissement et d'encourager les investisseurs à élargir leurs activités ce qui contribuera à attirer de nouveaux investisseurs et générer des emplois.

Le gouvernement, a-t-il noté, aspire au renforcement de la coopération bilatérale avec l'Italie surtout dans le domaine économique pour le bien être des deux peuples ainsi qu'à l'échange des expertises internationales en matière de lutte contre le coronavirus.

Pour sa part, M. Cantini a loué la réussite du gouvernement égyptien à traiter positivement et avec flexibilité la crise du coronavirus soulignant que le gouvernement italien espère consolider la coopération avec l'Egypte tous azimuts surtout sur le volet économique et échanger les expertises en matière de lutte contre le Covid-19.