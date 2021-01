Angola: Le chanteur du groupe "Ndengues do Kota Duro" est décédé

Luanda — Le chanteur Mateus Luís António "Yman", du groupe folklorique "Ndengues do Kota Duro", est décédé samedi (2), à Luanda, des suites de maladie.

Le fait a été annoncé par des sources proches de l'artiste et confirmé par le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement.

Yman, né le 14 avril 1969, à Malanje, commune de Cacuso, a rejoint le groupe en 1990, dont il est devenu plus tard le chanteur principal.

Avec le groupe Ndengues do Kota Duro, il a enregistre plusieurs thèmes, tels que "Avô Kimady", "Kitady Kia Dibohoto", "Tambuleno Njimbu" et "Meu Azar", le thème le plus important du marché national.

Ils ont enregistré plusieurs albums, tels que "Tembeleka", "Bukula", "Katutula", tous enregistrés selon la ligne mélodique du folklore.

Les Ndengues de Kota Duro sont l'un des principaux groupes de musique folklorique du pays, aux côtés des Makambas, Man-Re et Ndengue Paz (décédés), Baló Januário, Kumbi Lixia, Familia Chikile, entre autres répartis à travers l'Angola.

