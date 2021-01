Maroc: Immobilier d'entreprise - 3 questions à Kevin Gormand, DG de Mubawab

Casablanca — Le directeur général du site immobilier Mubawab, Kevin Gormand, est revenu dans un entretien à la MAP sur les tendances marquantes de l'immobilier du bureau au cours de l'année 2020 qui a vu le déclenchement de la pandémie et explore les perspectives de ce marché à l'aube d'une nouvelle année porteuse d'espoir.

Près d'une année après le déclenchement de la crise sanitaire, comment se porte l'immobilier du bureau ?

À partir de mai 2020, le dernier mois du confinement, la demande de location de bureaux a augmenté de 119% sur le portail Mubawab.ma ! Ceci peut s'expliquer par le besoin des entreprises de muter vers de nouveaux locaux, soit pour revoir à la baisse la charge de loyer à cause de la crise, ou pour la réorganisation des effectifs suite à l'ascension du télétravail et les programmes de rotation du personnel.

Les taux d'occupation des bureaux ont indéniablement chuté, ce qui mène vers une réduction des espaces de travail. Nous perdons en moyenne 22% des superficies pour les bureaux et plateaux bureaux entre mai et octobre 2020.

Quelle tendance pour les composantes offre, demande et prix?

Depuis le mois de mai, dernier mois du confinement, on observe une baisse de 28% de la demande de bureaux à l'achat, certainement due au climat d'incertitude économique qui régnait. Durant la même période, et presque par miroitement, la demande de bureaux à la location augmente de 119% comme cité plus haut, ce qui démontre que malgré les réticences d'engagement liés à l'instabilité de la conjoncture, le besoin des entreprises à trouver de nouveaux locaux est bien réel.

L'offre, quant à elle, reprend de plus belle suite à un grand affaiblissement entre mars et mai 2020. Elle augmente de 300% pour les bureaux à la vente et 100% pour les bureaux à la location entre mai et octobre 2020, avec tout de même un relâchement au mois d'août, qui marque certainement la pause estivale avant la reprise au mois de septembre.

Tant sur la location que sur l'achat, les prix au m² suivent la même tendance, enregistrant ainsi une augmentation moyenne de 14% entre mai et octobre 2020.

Pour les bureaux à l'achat, nous sommes sur un prix moyen de 13.700 dhs/m², tandis que pour les bureaux à la location nous sommes sur une moyenne de 17.200 dhs/mois.

Comment les entreprises envisagent-elles leurs politiques d'achat ou de location de bureaux compte tenu des circonstances actuelles et de la persistance du télétravail ?

S'il est très tôt pour tirer des conclusions sur les effets à long terme du télétravail sur l'immobilier professionnel, nous pouvons d'ores et déjà prédire que suite à la crise sanitaire la majorité des entreprises vont reconsidérer le coût de leurs locaux, deuxième plus importante dépense derrière les salaires, et attendront avant d'engager tout mouvement de déménagement à cause de l'incertitude économique.