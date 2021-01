Maroc: Les derniers développements au Sahara et dans la région MENA ouvrent une nouvelle ère de coopération régionale (présidente du parti finlandais des Chrétiens démocrates)

Helsinki — Les derniers développements survenus au Sahara et dans la région MENA ouvriront une nouvelle ère de coopération régionale et une perspective prometteuse pour la paix, a affirmé la députée finlandaise et présidente du parti des Chrétiens démocrates Sari Essayeh.

"C'est une partie importante d'un package de stabilisation du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Cette étape ouvrira une nouvelle ère dans toute la région avec une bonne coopération entre tous les pays", a déclaré à la MAP Mme Essayeh.

La députée finlandaise a, par ailleurs, relevé la place privilégiée du Maroc dans le partenariat du voisinage sud de l'Europe.

«L'Europe et le Maroc sont des partenaires naturels, liés par la géographie, la culture, des intérêts communs et une histoire longue et complexe", a-t-elle rappelé.

"Le Maroc, avec ses relations privilégiées avec l'Union Européenne et le renouveau de son engagement avec l'Afrique, est un partenaire de premier plan qui peut favoriser la coopération constructive nécessaire", a-t-elle soutenu.

Mme Essayeh, présidente du groupe d'amitié parlementaire avec le Maroc, a d'autre part qualifié les relations avec la Finlande de "très bonnes, même s'il pourrait y avoir encore plus de coopération entre les deux pays".

Elle a cité dans ce sens les domaines qui pourraient faire l'objet d'une coopération intéressante pour le Royaume, notamment l'économie circulaire, les solutions numériques, l'agro-technologie, la technologie de la santé et dans le domaine de l'éducation.

"Nous avons un excellent savoir faire qui pourrait intéresser le Maroc dans le domaine de la technologie éducative. Les entreprises finlandaises s'intéressent de plus en plus au Royaume", a-t-elle ajouté.