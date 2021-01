Maroc: Création à Paris de l'Alliance Euro-Marocaine de Gériatrie et Gérontologie

Paris — L'association A2G Europe Maroc, Alliance Euro-Marocaine de Gériatrie et Gérontologie, structure regroupant des praticiens et des chercheurs-experts dans le domaine de la gériatrie et de la gérontologie en Europe et au Maroc, vient de voir le jour à Paris, dans le but notamment d'étudier les problématiques liées à la personne âgée dans les deux rives de la Méditerranée.

Son objectif est de mettre en œuvre des connaissances en gériatrie et gérontologie et d'assurer une passerelle scientifique et médicale entre l'Europe et le Maroc, souligne la nouvelle structure dans un communiqué parvenu lundi à la MAP.

C'est dans ce cadre là que l'A2G Europe Maroc, à travers la mobilisation des compétences marocaines du monde qui par sa culture porte une attention particulière à cette population, associe les experts d'Europe et du Maroc à la réflexion sur les besoins des séniors résidant au Maroc et en Europe, en s'appuyant notamment sur un réseau de correspondants à l'échelle européenne et marocaine, explique l'association présidée par Dr. Imad El Hafidi.

Au-delà du contexte actuel lié au Covid-19, la question du 3ème âge se pose avec beaucoup d'acuité. Avec une espérance de vie de près de 72 ans, et des prévisions démographiques de 5,8 millions de personnes âgées au Maroc en 2030, "il est plus que nécessaire aujourd'hui d'arrêter une véritable stratégie transversale pour répondre à ces besoins", estime l'association.

"L'A2G Europe Maroc s'inscrit résolument dans la continuité des orientations royales et des efforts déployés au Maroc. Elle s'appuie sur les expériences des experts des deux rives pour contribuer à cet effort collectif et mieux servir l'intérêt général", souligne l'association, ajoutant que l'alliance travaillera de concert avec l'ensemble des partenaires officiels au Maroc et en Europe œuvrant dans ce but sans oublier les associations engagées auprès des séniors.

Outre son président, l'Alliance Euro-Marocaine de Gériatrie et Gérontologie compte parmi ses membres fondateurs: Dr Abdelhamid Benazzouz (France), Dr Sanaa Belqadi (France), Dr Rabia Bouali-Benazzouz (France), Dr Lamia Chraibi Fournis (France), Dr Abdelhadi Zahouani (France), Dr Hicham Boukhari (Suisse), et Mmes Souad Meziane Damnee et Lamia Allouli (France).