Maroc: Marrakech adopte un système de gestion intégrée du service de propreté

Marrakech — La ville de Marrakech a entamé, le 1er janvier, une nouvelle phase en matière de gestion du service de propreté et de collecte des déchets ménagers et assimilés, avec l'adoption par les responsables de la chose locale d'un système intégré visant à préserver la beauté de la cité ocre.

Conformément aux attributions dévolues aux collectivités territoriales dans le domaine de la protection de l'environnement, de la garantie des conditions appropriées et favorables à la sécurité des habitants et de la propreté de la ville, le Conseil communal a, ainsi, délégué la gestion du service de propreté à des entreprises privées qui se sont engagées à fournir des prestations de qualité en matière de nettoyage, de collecte des déchets et de couverture des quartiers.

Dans ce sillage, l'instance élue a conclu deux conventions relatives à la gestion déléguée du service de propreté (collecte des déchets ménagers et nettoyage des avenues et des rues) pour une durée de 7 ans, dont la première tranche (arrondissements de Guéliz, la Médina, Sidi Youssef Ben Ali et de la Palmeraie) a été confiée à la société "Arma", alors que la deuxième concernant l'arrondissement de Ménara a été cédée à l'entreprise "Mecomar".

Ce nouveau contrat se démarque des précédentes conventions par l'adoption d'un système intégré basé sur des aspects techniques, environnementaux et financiers, comme le doublement de la valeur du programme d'investissement des deux sociétés (plus de 280 millions de DH), ainsi que de la capacité des bennes à ordures, et le remplacement de celles en plastique par d'autres métalliques ou souterraines.

Ce contrat prévoit aussi l'adoption du contrôle numérique et technologique (système du GPS) pour la collecte et le tri des déchets dans les différents quartiers, ainsi que de divers modes de collecte (porte-à-porte, points de collecte, collecte de nuit), outre l'aménagement de deux centres dédiés à cette opération et leur soumission au contrôle continu.

Dans ce sens, le président du Conseil communal, Mohamed Larbi Belcaid, a expliqué que ces nouveaux contrats de gestion déléguée, entrés en vigueur le 1er janvier, se distinguent par l'investissement colossal alloué à l'acquisition des engins et à la logistique de nettoyage (près de 145 millions de DH).

Dans une déclaration à la MAP, le responsable a indiqué qu'il sera procédé, pour la première fois dans la cité ocre, à la mise en place des bennes à ordure souterraines et à la collecte des déchets durant la nuit, soulignant que la concrétisation de cette expérience nécessitera un effort de sensibilisation des habitants afin de les associer à la préservation de la propreté de la ville.

M. Belcaid a également noté que la mise en place de ce nouveau système sera accompagnée d'un suivi électronique minutieux de la circulation des véhicules et de la situation des bennes à ordures à travers une plateforme communale dédiée au contrôle de la propreté et de l'éclairage public, connectée à une puce électronique placée dans les camions et fournie aux ouvriers.

Ainsi, la première société "Arma", chargée de la gestion du service de propreté dans les arrondissements de Guéliz, la Palmeraie, la Médina et de Sidi Youssef Ben Ali, mobilisera 156 véhicules et engins pour la collecte et le nettoyage, 95 camions et motos, 7.742 bennes à ordure et 3.000 poubelles, et procédera au recrutement de 1.022 employés qui bénéficieront de la formation continue.

Pendant la durée du contrat, "Arma" fournira ses services au niveau de ces quatre arrondissements (601.945 habitants), tout en augmentant le volume des déchets collectés quotidiennement pour atteindre 80 tonnes par jour, outre l'adoption d'applications pour l'évaluation et le suivi de la qualité des services fournis.

Selon le porte-parole de la société délégataire "Arma", Driss El Othmani, l'entreprise veillera à l'utilisation de nouvelles technologies à même de contribuer à la gestion optimale du service de propreté à Marrakech, à l'instar des plaques mobiles pour le transfert des déchets et des camions électriques respectueux de l'environnement

Dans une déclaration similaire, M. El Othmani a ajouté que la société table sur le tri de cinq tonnes de déchets à la source, en utilisant la technologie du GPS pour le suivi des véhicules de nettoyage manuel et du rendement des ouvriers chargés de la collecte dans les quatre arrondissements concernés.

Et de relever que le contrat conclu avec le Conseil communal prévoit également des actions de conscientisation et de sensibilisation des citoyens pour les impliquer dans le processus de renforcement et de préservation de la propreté et de l'esthétique de la ville, en mettant à leur disposition un numéro vert et une application électronique pour la réception et le traitement des réclamations et observations.

Pour sa part, la deuxième société délégataire "Mecomar" s'engage à collecter les déchets ménagers et à assurer le nettoyage dans l'arrondissement de Ménara, qui compte 462.958 habitants, sachant que le volume annuel des déchets est estimé à environ 158.775 tonnes.

Afin de réussir cette mission, l'entreprise adoptera une stratégie reposant sur l'utilisation d'une flotte respectueuse de l'environnement et d'équipements sophistiqués dans le domaine de la propreté, de même qu'elle procédera au renforcement des ressources financières et humaines, notamment pendant la saison estivale afin de garantir une propreté de qualité.

A cet égard, le directeur général de "Mecomar", Rony Tohme, a fait savoir que l'investissement global mobilisé pour répondre au cahier des charges s'élève à 135 millions de DH, dont 80% seront débloqués durant la première année du contrat.

Dans une déclaration à la MAP, il a expliqué que les dispositions de ce contrat prévoient de doubler la capacité des bennes à ordures, le recours à des plates-formes hydrauliques et à des bennes souterraines (3 M3 de profondeur), en plus du renforcement des ressources humaines avec la mobilisation de 150 ouvriers supplémentaires.

Et d'ajouter que l'entreprise a mis en place un système numérique pour le suivi de tous les véhicules et le contrôle des bennes afin d'assurer une meilleure gestion du service de propreté et, partant, de répondre aux exigences du marché, notant qu'un budget important dédié à la sensibilisation pour améliorer les services fournis, a été également débloqué.

Certes, la ville de Marrakech a entamé l'année 2021 en franchissant un nouveau palier en matière de gestion intégrée du service de propreté. Toutefois, la réussite de cette nouvelle étape nécessite la fédération des efforts de l'ensemble des intervenants et acteurs concernés, sans oublier le rôle important des Marrakchis dans la préservation de l'esthétique et de la splendeur de la première destination touristique du Royaume.