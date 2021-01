Sénégal: Financement des partis politiques - Trois experts préconisent une lecture approfondie des dispositions de la loi

La dernière sortie du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, mettant en garde contre la campagne internationale de levée de fonds lancée, samedi, par le parti Pastef pose, à nouveau, sur la table la question du financement des partis politiques au Sénégal.

D'emblée, le constitutionnaliste Yaya Niang précise que le communiqué signé par le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome « n'est pas un acte administratif exécutoire », mais plutôt « un texte à titre d'information qui a un caractère plus dissuasif que juridique ». Il estime que « le ministre [de l'Intérieur] devait aller plus loin, soit en prenant un acte administratif pour convoquer les responsables du parti Pastef, afin qu'ils puissent s'expliquer sur la question, soit en faisant des vérifications utiles sur la liste des donateurs pour voir s'ils sont des Sénégalais ou pas et si cet argent a une origine licite ».

À ce titre, l'expert en Droit électoral appelle à une interprétation « intelligente » des dispositions de la loi de 1989 qui indique que la dissolution intervient également dans le cas où un parti a reçu directement ou indirectement des subsides de l'étranger ou d'étrangers établis au Sénégal. Une situation qui, d'après lui, doit pousser à se pencher sérieusement sur la question du financement des partis politiques sénégalais. « Il y a un déséquilibre total, une rupture d'égalité entre les partis politiques. Le parti au pouvoir dispose, depuis 1960, de plus de moyens. Et pour que les formations de l'opposition puissent exister, il faut qu'elles comptent sur les cotisations de leurs membres », rappelle Dr Niang. Ce dernier est d'avis qu'il faut appliquer la loi de manière absolue pour tout le monde. « Le ministre de l'Intérieur devrait plutôt demander à tous les partis politiques des comptes financiers comme l'exige la loi. Annuellement, tous ces partis doivent faire des déclarations écrites et déposer leurs comptes financiers. Le ministre doit veiller à ce qu'ils se conforment à la loi », préconise le juriste.

Allant plus loin, Maurice Soudieck Dione, enseignant-chercheur en Science politique à l'Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis, précise : « Aux termes de l'article 3 de la loi n° 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques modifiée par la loi n° 89-36 du 12 octobre 1989, il est fait obligation aux partis politiques légalement constitués de "déposer chaque année, au plus tard le 31 janvier, le compte financier de l'exercice écoulé. Ce compte doit faire apparaître que le parti politique ne bénéficie d'autres ressources que celles provenant des cotisations, dons et legs de ses adhérents et sympathisants nationaux et des bénéfices réalisés à l'occasion de manifestations" ».

Loi spécifique relative au financement des partis politiques

Faisant une analyse approfondie de l'esprit de la loi de 1981 instaurant le multipartisme intégral, M. Dione fait comprendre que celle-ci a été prise dans le contexte de la Guerre froide qui a permis la légalisation de beaucoup de partis clandestins d'obédience marxiste-léniniste. « C'était donc pour éviter les risques de subversion par des puissances étrangères que cette disposition a été établie ». Par ailleurs, l'analyste politique pense qu'il faut une loi sur le financement des partis politiques « pour contrôler et plafonner les dépenses de campagne et allouer des ressources publiques aux partis politiques au prorata de leur représentativité ». À l'en croire, « cela permettra de lutter contre le financement occulte des partis politiques et le clientélisme endémique qui gangrène le système politique ».

L'opération de collecte de fonds lancée par « Pastef-Les Patriotes » repose la problématique du financement des partis politiques, selon l'expert électoral Ndiaga Sylla. S'il « est vrai que la dernière modification de la loi n° 81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques, intervenue en 1989, interdit tout financement provenant de l'étranger », il constate que « cette disposition n'est nullement respectée par les formations politiques au Sénégal ». D'après M. Sylla, il en va de même de l'obligation du dépôt annuellement des états financiers par chaque parti politique.

Il est d'avis qu'il y a lieu de revoir cette disposition, dès lors qu'à partir de l'adoption du Code électoral consensuel de 1992, les Sénégalais résidents à l'extérieur participent aux élections nationales. L'expert espère que les conclusions auxquelles a abouti la Commission cellulaire du Dialogue politique permettront de disposer d'une législation actant la rationalisation du système partisan, le mode de financement direct des partis politiques ainsi que la création d'un organe indépendant chargé de leur régulation.