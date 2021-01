Sénégal: Meissa Babou, économiste sur le discours à la nation du 31 décembre - «Le président n'est pas sur le plan de la relance économique»

L'économiste et enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Meissa Babou pense que le président de la République, dans son message à la Nation du 31 décembre 2020, a tout simplement fait du rétropédalage par rapport aux années passées.

Pour s'en convaincre, il dira: «Il n'a pas privilégié ce qui est contenu dans le plan de relance». Parce que dans ledit plan, «on privilégie l'agriculture», soutient-il. Et sur ce, poursuit-il: «Il n'a rien dit, sauf pour vanter les milliers de tonnes en céréales avec un chiffre que lui seul peut contrôler, soit 95% de couverture de nos besoins pour la présente campagne agricole».

A ce chiffre "effarant", l'économiste de jeter un coup d'œil sur les statistiques de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) qui, «en 2019, ont laissé entendre que le Sénégal a importé 1 million 500 mille tonnes, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente».

Ce qui lui fera dire que «le président se leurre au lieu d'en faire une vraie politique de développement agricole articulée autour de trois axes, savoir la réforme agraire, un financement conséquent d'au moins 100 milliards par an pour régler la question dans une temporalité raisonnable de trois à quatre ans et une modernisation de l'agriculture, il s'est plutôt contenté de la santé avec les quatre hôpitaux à réceptionner en 2021, laissant en rade le tourisme... ».

A l'en croire: «Si on continue sur cette lancée, l'économie qui n'est rien d'autre que du social, risque de pâtir encore». Parce que «manger et boire avec des factures d'électricité et d'eau qui sont chères, le chômage massif, ceci risque d'empoisonner la vie des Sénégalais», explique-t-il.

Pis encore, soutient-il: «Depuis qu'il est là, une seule fois, il a parlé d'augmentation de salaire, ce qui fait que les revenus sont assez faibles par rapport à l'inflation intérieure. Donc, «il n'est pas sur l'axe de relance développé par le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, mais sur les investissements lourds qui, en réalité, ne sont que des soutiens et non la base de la vie», a-t-il développé.

Bref, soutient-il: «C'est du rétropédalage par rapport aux années précédentes». Selon ses explications: «Ce qui est dramatique, ce sont les investissements lourds comme Brt, Ter, ponts aérodromes sur la base d'un endettement devenu colossal et qui dépasse les 70%, il va de soit que les populations vont trinquer, parce qu'il y aura augmentation de prix, faute d'une mauvaise fiscalité, sensée supporter le service de la dette».

PROBABLE AUGMENTATION DES PRIX

Décomposant le discours du chef de l'Etat, il alerte qu' «il n'est pas à exclure une augmentation des prix des produits pour faire face aux obligations de dette et au service de la dette entre autres». Se voulant convainquant, il avance que nous sommes le pays le plus instable fiscalement et fiscalement le pays le plus cher.

C'est pourquoi, fait-il savoir: «A l'intérieur du pays nous avons une inflation qui n'est pas importée, notée régulièrement sur le ciment, le fer, le béton, le carburant, des jus de fruit, l'électricité entre autres». M Babou fait remarquer que nous sommes dans un pays constitué de 60 à 70% ruraux et que ces gens-là on droit à de bons services, mais que tous ces investissements soient concentrés à Dakar «c'est passer à côté de la plaque», se désole le professeur.