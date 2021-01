Sénégal: Incendie du puits de gaz de Fortesa - Les opérations d'extinction lancées

Un imposant lot d'équipements est arrivé vendredi dernier sur le site d'extraction de Fortesa de Dieuleuk Peulh. Les techniciens de l'opérateur américain Halliburton sont à pied d'œuvre pour éteindre le feu. Un travail préalable a été effectué par les ingénieurs sénégalais.

Les opérations d'extinction du puits de gaz de Fortesa sont lancées. Vendredi, sept camions ont été mobilisés pour acheminer le matériel sur la plateforme en feu depuis plus de 15 jours. Un matériel venu des États-Unis par vol spécial et réceptionné à l'Aibd. La nuit n'a pas empêché les premières opérations consistant à un aménagement du parc. Le matériel impressionnant est manié avec tact au regard de leur importance. Il devrait permettre de venir à bout des flammes. Le coût des travaux d'extinction est estimé à près de deux milliards de FCfa. Mais, la durée des opérations reste indéterminée et dépend de nombreux facteurs, explique un responsable de Fortesa. Tout un dispositif est mis en place pour la réussite de cette intervention.

Un investissement de 2 milliards de Fcfa

Le cortège de véhicules gros porteurs a défilé sous le regard des habitants du village et celui attentif du directeur général adjoint de Fortesa. Cheikh Ndiaye, devant le bruit des engins en fond sonore, explique que le travail consiste, dans un premier temps, à refroidir le périmètre immédiat du puits en flammes en vue de le boucher. L'intervention se fera, selon lui, en plusieurs phases. « La première opération consiste à déplacer les équipements de surface y compris l'appareil de forage qui est en feu », ajoute-t-il. À l'en croire, l'arsenal comporte du matériel devant permettre de fragmenter la structure métallique pour pouvoir le déplacer.

Après cette étape, les flammes seront circonscrites. D'après M. Ndiaye, cette manœuvre vise à éviter un éparpillement du feu au gré du vent. Après cette étape, des appareillages directionnels seront installés pour diriger le gaz en hauteur. Les flammes, toujours actives, devraient, par la suite, être éteintes par un jet de pression hydraulique. « Un grand débit d'eau sera injecté pour permettre aux opérateurs de s'approcher le plus possible pour fermer le trou d'où sort le gaz », confie le Dga de Fortesa.

Les ingénieurs et ouvriers de la société retenue pour effectuer le travail se sont rendus sur le terrain pour l'assemblage. Mais, au préalable, Halliburton a demandé des dispositifs matériels et techniques pour s'y mettre. C'est à ce niveau que sont intervenus les experts sénégalais pour réaliser le travail nécessaire. Ils se sont attelés aux travaux de conception et de confection du dispositif de protection métallique, des travaux de génie civil.

Hier dimanche, sur le site régnait un calme plat. A part, les crépitements des flammes fouettées par l'alizé et un membre de l'équipe technique américaine portant une combinaison de couleurs rouge et bleue, aperçu au loin, le site est désert.

Les populations environnantes sont aux abonnées absentes contrairement au début de l'incendie. Apparemment, les explications des spécialistes, la présence des éléments des sapeurs-pompiers et le dispositif sécuritaire mis en place sont en train d'apporter les fruits escomptés ; c'est-à-dire la quiétude.

Non loin de l'entrée du site, un box de couleur rouge contenant de l'outillage à côté une machine blanche confirme que l'équipe technique est en train de s'atteler à la mise en place du matériel dont elle a besoin pour pouvoir faire son travail.

Les badauds tenus à bonne distance

Au village de Diéry, juste à hauteur du dernier dos d'âne avant d'arrivée sur le site du puits en feu, Khady Guèye, une fille âgée d'environ 12 ans, vend des mandarines pour le compte de sa maman.

Selon elle, l'électricité a recommencé à alimenter son village depuis plusieurs jours. « Je n'ai plus peur comme au départ parce que mes parents nous ont dits que nos vies ne sont pas en danger mais que nous devons rester sages et ne pas s'approcher des lieux » a-t-elle confié.

Une information confirmée par le septuagénaire, Saër Ndaw, en attente d'un véhicule pour se rendre au marché de Notto Gouye Diama.

« Lorsque nous avons tous entendu qu'un puits de gaz a pris feu dans notre contrée, nous étions tous inquiets et craignions pour nos vies. Mais, jusqu'au moment où je vous parle, il y a eu plus de peur que de mal. Rendons grâce à Dieu et prions pour que les techniciens puissent réussir à l'éteindre sans grand dommage » a-t-il lancé.

La partition de l'expertise locale

Les ingénieurs de l'entreprise exploitante, à savoir Fortesa, se sont mobilisés des jours durant pour préparer cette intervention cruciale. À l'unité de production de ladite société, des appareils ont été fabriqués à la demande de Halliburton. « Nous avons fait une route de contournement pour l'acheminement des équipements avec un maximum de sécurité », fait savoir El Hadj Baldé, directeur de la Production. Aussi, un grand bassin est creusé pour contenir 4000 m3 d'eau sur une couche de toile imperméable. Ce réservoir à ciel ouvert est situé à moins de 50 mètres du puits de gaz.

D'après l'ingénieur géologue Ibrahima Ndiaye, 6500 m3 de sable ont été déplacés pour les besoins du bassin. Il précise que le remplissage devra se faire à un rythme régulier, car les pompes utilisées par Halliburton sont assez puissantes pour épuiser l'eau en deux heures. Les techniciens sénégalais ont mis en place des infrastructures de protection métallique pour assurer la sécurité des opérateurs qui s'approcheront de l'épicentre. Selon Souleymane Hanne, responsable de l'atelier de soudure, des bacs en taule ont été confectionnés pour diminuer les effets de la chaleur.

En ce qui concerne la durée des travaux, le directeur de la Production déclare que le temps devra être défini par l'entreprise américaine spécialisée. Le directeur adjoint de Fortesa, lui, rassure. « L'exploitation d'un puits de gaz ne présente aucun danger », dit Cheikh Ndiaye. En attendant, les populations espèrent que le problème sera vite résolu.