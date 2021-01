Sénégal: Loi n°2014-03 portant baisse du prix des loyers, 6 ans apres - Tout ça, pour ça !

I l y a environ 6 ans, la baisse du prix des loyers, effective depuis fin janvier 2014, ne serait-ce que le temps d'une rose, aura été la mesure sociale la plus révolutionnaire prise par le régime du président Macky Sall, en place depuis le 25 mars 2012, en faveur de l'écrasante majorité des «goorgoorlus» coincés entre le marteau des agences immobilières et courtiers «cupides» et l'enclume de promoteurs et propriétaires «véreux».

En plus de la baisse de l'impôt sur les revenus des travailleurs, la Couverture maladie universelle (Cmu) et les bourses familiales pour les ménages pauvres. La loi N°2014-03 portant baisse du prix des loyers n'ayant pas été calculé sur la surface corrigée a été, il faut le reconnaître, une véritable «bouée de sauvetage» qui n'a épargné aucune couche socioprofessionnelle ou presque. Seulement, faute d'encadrement et d'accompagnement et du fait du manque de régulation dans le secteur de l'immobilier, cette loi aura produit, au bout de quelques mois d'application ponctués par des conflits et procès interminables entre bailleurs et locataires, l'effet contraire.

Entre subterfuges et basses manœuvres, les bailleurs, (propriétaires de maisons, agences immobilières, courtiers et autres intermédiaires) ont fini par dévoyer et «infecter» une loi sociale qui, à la longue, est en train de connaître le même sort que l'essentiel des textes législatifs sénégalais. Parce que le gouvernement n'aura malheureusement pas su l'encadrer véritablement. C'est à se demander ce qui reste vraiment de l'effectivité de l'application de cette loi N°2014-03. Vu la flambée vertigineuse du coût des loyers notamment à Dakar, passant entre temps du simple au double voire presque le triple dans certains quartiers de la capitale.

AVEU D'ECHEC DU GOUVERNEMENT

Déjà, près de 5 ans après l'entrée en vigueur de cette loi promulguée en janvier 2014, l'Etat a constaté son échec dans son application. L'ancien ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'- Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, de passage à l'Assemblée nationale, le samedi 7 décembre 2019, pour le vote du projet de budget 2020 de son département, répondant aux interpellations des députés sur la cherté du loyer, avait reconnu les difficultés pour le gouvernement de faire appliquer la loi de 2014 portant baisse des prix du loyer à Dakar. Le gouvernement «reconnaît les difficultés rencontrées dans l'application de la loi de 2014 sur la baisse des loyers à Dakar, dont l'objectif majeur était de soustraire les locataires aux injustices des bailleurs, tout en aidant à réduire les charges des ménages», avait déclaré Abdou Karim Fofana dans le rapport de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Et, pour remédier à ces manquements qui entravent l'effectivité de cette loi, à Dakar et sa banlieue, Abdou Karim Fofana avait annoncé la création prochaine d'un «Observatoire de l'immobilier». «Pour pallier les contraintes de son effectivité et surmonter les difficultés constatées dans l'application de cette loi, le chef de l'Etat a demandé l'assainissement du secteur par une profonde réorganisation des professions de promoteur et d'agent immobiliers», avait-il dit, avant d'informer de la mise en place prochaine d'un «Observatoire de l'immobilier», dont l'une des missions sera d'«étudier les tarifs des loyers par zone».

LES LOCATAIRES A LA MERCI DES BAILLEURS, EN ATTENDANT

... En attendant la mise en place de cet «Observatoire du loyer», force est de remarquer, pour le déplorer, que la loi, contrairement à l'attente générale, aura réussi à braquer les bailleurs, promoteurs et autres agents immobiliers contre des locataires qui sont désormais vus, non pas comme des partenaires, mais des «ennemis». Aussi, alors que certains promoteurs immobiliers ont refusé d'appliquer cette loi, d'autres ou le reste les ont rejoints dans ce refus, procédant parfois par contournement, prétextant de travaux, de réhabilitation de la maison, etc. pour, après avoir expulsé les occupants qui tenaient à l'effectivité de cette loi, augmenter les prix du loyer.

L'usure du temps aidant. Et les réclamations via le numéro vert du ministère du Commerce qui avait explosé d'appels (entre 200 et 400 appels par jour en son temps), les nombreux procès et plaintes devant les Tribunaux dont les verdicts ont donné des bailleurs perdants pour l'essentiel, entre autres tentatives de «résistance», n'y feront rien. Les locataires finissent toujours, à la longue, par capituler, céder face aux harcèlements et autres manœuvres et coups bas dont ils font l'objet de la part de leurs logeurs. Et, aujourd'hui, comparativement à la période d'avant vote de la loi, les prix du loyer ont fait plus que doubler à Dakar ; c'est le triple ou presque dans certains quartiers de la capitale. Au grand dam des locataires laissés à la merci des bailleurs, agences et courtiers dont nombreux sont devenus de vrais «njublans», établissant des contrats de location suivant leur bon vouloir.

Et, de là à regretter le vote de cette loi N°2014- 03, il n'y a qu'un pas que nombre de «goorgoorlus» n'hésitent plus à franchir. Car, considérant que «cette loi de Macky Sall sur les prix du loyer» a accéléré le renchérissement du coût du logement, exposant sans défense les locataires à un système se nourrissant d'arnaques, de spoliation et de l'exploitation de ces pauvres Sénégalais et autres étrangers vivant parmi nous. Malheureusement ! Et l'on serait tenté d'en conclure : Tout ça, pour ça !