Sénégal: Football| Démarrage de la ligue pro - La Fédération satisfaite du respect du dispositif sanitaire

Le championnat de Ligue pro a démarré samedi dernier avec un premier constat qui augure d'un bon déroulement des compétitions. Le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, qui s'est déplacé au stade Ibrahima Boye de Ndiarème Limamoulaye (Guédiawaye), s'est réjoui du respect des mesures barrières, même s'il estime qu'il y a des choses à améliorer.

Présent samedi passé au stade Ndiarème Limamoulaye de Guédiawaye pour assister au match entre la Douane et Cneps Excellence de Thiès (3-2) pour le compte de la première journée du championnat pro de Ligue 1, le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) s'est réjoui de voir que le système de mise en place des mesures barrières a été bien respecté par les acteurs. «Je suis venu assister à ce match pour voir si le dispositif est en place parce qu'il est important de vérifier que les mesures qui ont été prises par le Comité exécutif, la Ligue pro et la Ligue amateur sont suivies par les acteurs. Je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on ait ce sens de la responsabilité qui nous pousse à jouer ces matches de championnat en tenant compte des impératifs de santé. Et je peux dire sur ce que j'ai vu au stade de Ndiarème que c'est satisfaisant à ce stade, même si, pour un début, il y a des choses à améliorer», a dit Me Augustin Senghor.

Le président de la Fsf estime par ailleurs que «si on arrive au fil des matches à renforcer le dispositif sanitaire, il n'y aura aucune crainte à continuer les compétitions». Ce qui, à son avis, permettra à la fédération de se projeter dans d'autres compétitions qui permettront, d'ici quelques semaines ou quelques mois, d'accueillir le public dans des proportions limitées. «Parce que comme je l'ai dit, il ne sera pas question que ça soit la porte ouverte à la propagation du virus ; l'ouverture des stades, l'ouverture des compétitions de football, ne doit pas être propice au développement du virus. Nous voulons, au contraire, relever le défi, montrer que le sport est bien compatible avec la lutte contre la pandémie de Covid-19», a dit Me Augustin Senghor.

Les entraîneurs de la Douane, Joseph Senghor, et de Cneps Excellence, Gaoussou Dramé, ont salué le démarrage des compétitions tout en insistant sur la démarche à imprimer au déroulé des matches pour rester dans le tempo des mesures de sécurité sanitaire. «On se réjouit de reprendre le football, le travail ; on a été malheureux pendant dix mois. C'est un peu traumatisant quand on prépare un match avec des mesures barrières. Le football est un épanouissement, on doit s'amuser, mais quand il y a beaucoup de contraintes, ça devient un peu lourd au niveau psychologique. Heureusement, les jeunes ont joué sans penser à cela, et c'est normal car il faut qu'on prenne nos précautions puisque la maladie est en train de prendre de l'ampleur», a indiqué Joseph Senghor.

Pour le coach de Cneps Excellence, Gaoussou Dramé, il n'y a pas de problème sur les mesures édictées ; au contraire, il souligne avoir toujours plaidé pour une présence du public dans les stades. «C'est uniquement dans les terrains de football qu'on peut faire de la distanciation parce qu'il y a les tribunes et on peut demander au public d'observer la distanciation ; c'est-à-dire une ou deux chaises vides entre deux personnes et le compte est réglé», a-t-il résumé.