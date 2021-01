Sénégal: Covid-19 / Bilan du samedi 2 et du dimanche 3 janvier 2021 - 11 décès, 333 nouvelles contaminations, 43 cas graves

La Covid-19 continue d'étendre ses tentacules au Sénégal. Durant les dernières 48 heures, notre pays a enregistré 333 nouveaux cas de coronavirus sur 3357 tests virologiques effectués et 11 décès supplémentaires liés à l'épidémie portant le nombre total de personnes décédées du virus à 421. Il s'agit de 113 cas contacts et de 220 cas issus de la transmission communautaire.

Pour le dimanche 3 janvier, le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait état de « 73 cas contacts et 113 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Maristes 8, Parcelles-assainies 6, Dahra 5, Dakar-Plateau 5, Tivaouane 5, Diourbel 4, Linguère 4, Ouest-Foire 4, Touba 4, Almadies 3, Dagana 3, Fatick 3, HLM 3, Liberté-1 3, Liberté-6 3, Mamelles 3, Matam 3, RichardToll 3, Thiès 3, Darou-Mousty 2, Kaolack 2, Liberté-4 2, Médina 2, Mermoz 2, Ouakam 2, Rufisque 2, Sacré-Cœur 2, Yarakh 2, Castors 1, Gossas 1, Grand-Dakar 1, Grand-Médine 1, Grand-Yoff 1, Guédiawaye 1, Kaffrine 1, Kanel 1, Keur Massar 1, Liberté-2 1, Liberté-3 1, Liberté-5 1, Mbour 1, Ngor 1, NordFoire 1, Point-E 1, Sakal 1, Scat Urbam 1, Thiadiaye 1 et Yoff 1 ».

Selon le document, « 82 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris », « 43 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation », et « 5 décès ont été enregistrés ce samedi 2 janvier 2021 ».

Pour cette date, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a annoncé 147 nouveaux cas de coronavirus dont 40 cas contacts et 107 cas issus de la transmission communautaire répartis entre : Dakar-Plateau 10, Touba 7, Fatick 6, Louga 6, Mbour 6, Saint-Louis 6, Tivaouane 6, Liberté-6 5, Almadies 4, Ouest-Foire 4, Maristes 4, Kaolack 3, Keur Massar 3, Guédiawaye 2, Mbao 2, Médina 2, Mermoz 2, Ngor 2, Pikine 2, Sacré-Cœur 2, Thiès 2, Bambey 1, Castors 1, Cité-Biagui 1, Grand-Yoff 1, Joal 1, Liberté-4 1, Linguère 1, Matam 1, Mékhé 1, Nord-Foire 1, Ouakam 1, Point-E 1, Scat Urbam 1, Tivaouane-Peul 1, Yeumbeul 1 et Zone-B 1 ».

Par ailleurs, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a déclaré que 58 patients sont rétablis du virus et 6 décès supplémentaires ont été notés le vendredi 1er Janvier 2021.

Au total depuis l'apparition de la maladie le 2 mars dernier, 19697 cas ont été déclarés positifs dont 17515 guéris et 1760 sous traitement.