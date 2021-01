Gabon: TROIS QUESTIONS À RODRIGUE ANTHONY MOAPA WALLA

interview

Du Réseau des Organisations de Jeunes Africains Leaders des Nations-Unies du Gabon et d'Afrique(ROJALNU) et ses perspectives en passant par l'avènement de la Covid-19, Rodrigue Anthony MOAPA WALLA, par ailleurs président dudit Réseau, nous fait le point en répondant aux questions de la Rédaction.

1-Bonjour Monsieur le Président, comment se porte le Rojalnu,ce réseau dont vous avez la lourde responsabilité ?

Le Réseau des Organisations de Jeunes Africains Leaders des Nations-Unies du Gabon et d'Afrique que je dirige se portent bien. Nos activités sur le plan international ont certes connu un ralentissement à cause de la crise liée au corona virus, mais les réformes entamées pour repositionner notre organisation tant sur le plan national que international continuent.

Sur le plan national, le ROJALNU Gabon de retour de sa participation à la 74ème Assemblée générale des Nations-Unies a eu eu une série de rencontre avec les autorités gabonaises, notamment au Sénat, à l'Assemblée Nationale ,j'en passe, pour implémenter et mettre en oeuvre au niveau pays, les recommandations arrêtées lors du "Side event" qu'il a organisé durant cette importante rencontre internationale regroupant les dirigeants du monde.

Nous avons acquis un nouveau siège dans le 6ème arrondissement de la commune de Libreville et nous avons obtenu plusieurs positionnements stratégiques dans le cadre du partenariat nous permettant d'accélérer la mise en oeuvre des ODD au niveau pays. En guise d'exemples, le ROJALNU Gabon a signé un partenariat avec le Réseau des Organisations pour l'Economie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC-CEEAC) dirigé par Monsieur Nicaise MOULOMBI, 2ème Vice Président Représentant toutes les organisations de la société civile au Conseil Economique Social et Environnemental. Le ROSCEVAC jouit d'un accord de siège avec la CEEAC nous en sommes membre.

Nous avons intégré le groupe Akewa Accélérateur qui est un incubateur social au sein duquel nous occupons la Vice Présidence du Conseil d'Administration en Charge du Leadership des Femmes et des Jeunes. Ensuite, en collaboration avec la Coopération suédoise dans le cadre du projet SIDA, le ROJALNU Gabon a travaillé avec la section gabonaise de l'Alliance Panafricaine pour la Justice Climatique (PACJA) pour un contrat de trois mois partant de Octobre à décembre 2020 en vue d'appuyer l'implication de la jeunesse de notre pays dans la lutte contre les changements climatiques.

Le Président du ROJALNU Gabon que je suis a été désigné en qualité de Directeur National du Leaders Without Borders Development Centre qui est une organisation mondiale prestigieuse dont l'objectif est de booster l'investissement et l'entrepreneuriat. Au mois d'avril de cette année 2021, je conduirai une délégation composée des autorités, des entrepreneurs, investisseurs et bien d'autres qui se rendront à Dubaï pour prendre part à un sommet international sur l'investissement organisé par le Leaders Without Borders Development Centre.

Autant d'action qui atteste que nous avançons, le ROJALNU Gabon vit et avance, nous avons eu une assemblée générale le 29 Février 2020 conformément aux orientations issues de l'assemblée générale élective au niveau Afrique tenue à Ouagadougou en Août 2018 au cours du 6ème Sommet Panafricain des Jeunes Leaders des Nations Unies.

Le Président du Gabon est à la tête du ROJALNU Afrique et nous poursuivons l'oeuvre inlassable qui consiste à promouvoir et jouer le rôle d'interface de l'agenda des Nations-Unies auprès de la jeunesse gabonaise et africaine.

2- Avec l'avènement du Coronavirus,comment le Réseau des organisations de jeunesse africaine leaders des Nations-Unies a t-il géré cette pandémie qui a éprouvé le monde entier ?

Le ROJALNU GABON s'est fortement impliqué dans la recherche des solutions à la pandémie du corona virus tant sur le plan national que international. Au Gabon, aux cotés des autorités du Ministère des Affaires Sociales, nous avons activement participé au déploiement et au travail fait par la banque alimentaire mise en place par Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République Chef de l'Etat pour soulager les populations gabonaises durant le confinement partiel et surtout pendant le confinement total. Nous avons participé à une séries d'actions sur le plan international pour accompagner les efforts de la jeunesse africaine, pour aider les décideurs à trouver une issue en vue de stopper ce virus.

Sur le plan national, le ROJALNU a intégré des plateformes telles que le Groupe d'Alternatives Communautaires en riposte contre la COVID 19 au sein de laquelle se trouvait plus d'une cinquantaine d'organisations de la société civile de tout bord qui sont unies en Task Force pour lutter contre la COVID 19.

Nous avons apporté notre voix aux débats télés et radios pour demander à la jeunesse de notre pays d'adopter la bonne attitude face à cet ennemi invisible qui continue de semer des ravages dans notre pays et dans le monde.

Par l'entremise de cet entretien que vous m'accordez, je voudrai au nom du ROJALNU Gabon, me solidariser et faire miennes tous les efforts consentis pour lutter contre cette pandémie déployés par les plus hautes autorités de notre pays en tête desquelles Son Excellence Ali BONGO ONDIMBA, Président de la République, Chef de l'Etat ainsi que l'ensemble des autres parties prenantes, le COPIL, le Système des Nations-Unies et j'en passe.

Nous nous tenons à leur côté pour continuer d'accélérer la riposte contre ce virus jusqu'à ce qu'il soit définitivement dégagé hors de notre pays.

3- L'année 2020 est derrière nous, quelles sont les perspectives pour ce nouvel an, que nous esperons tous combler ce que 2020 n'a pas pu accomplir ?

Cette nouvelle année offre de réelles perspectives. Les reformes entamées visant à repositionner notre organisation tant sur le plan national que international ont pris corps et nous sommes à pied d'œuvre. Nous avons aux côtés de l'ensemble une série d'actions que nous comptons mettre en œuvre au cours de l'exercice 2021 pour le bien de la jeunesse africaine et celle de notre pays. Tout ceci se fera en fonction aussi de l'évolution de la situation pandémique que nous subissons.

Au delà de cela, nous allons déployer tous nos efforts pour arriver à donner le meilleur de nous mêmes pour être comme nous nous y sommes volontairement engagés les dignes représentants de cette jeunesse qui a besoin de plus de résultats.

