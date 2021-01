Angola: Ana Marques pour l'investissement dans l'éducation artistique

Luanda — La chercheuse Ana Clara Guerra Marques a considéré lundi, à Luanda, l'engagement dans l'éducation artistique comme moyen d'améliorer la qualité, de renforcer la diffusion et la préservation de l'identité culturelle angolaise.

Selon la chorégraphe et mentor de la Compagnie de danse contemporaine d'Angola (CDCA), qui a parlé à l'Angop de l'état actuel du monde artistique national, ainsi que de l'éducation civique et patriotique dans les écoles, une éducation artistique devrait également être dispensée, non seulement à des enfants mais à l'ensemble de la société.

«Un peuple ayant accès à la culture et à l'éducation est un peuple avec un avenir garanti», a-t-elle affirmé.

D'après elle, comme par le passé (avec les écoles secondaires des beaux-arts, de la danse et du théâtre), la qualité se fait avec une stratégie qui commence par jeter des bases solides pour des résultats solides et durables.

"C'est possible, mais ce ne sera pas facile car, outre l'absence de stratégie de formation artistique, notre terrain social reste trop conservateur et marqué par un énorme manque de références", a-t-elle admis.

Ana Clara Guerra Marques ajoute que le manque de formation adéquate reste le plus gros problème et le plus grand obstacle au développement des arts en Angola.

