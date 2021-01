Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Guy Brice Parfait Kolelas attend l'investiture de son parti

Candidat malheureux à la présidentielle de 2016, Guy Brice Parfait Kolelas a déclaré le 3 janvier à Brazzaville, au cours d'une conférence de presse, qu'il est candidat à la candidature de l'Union des démocrates humanistes (Udh-Yuki) dont il est président.

« Je suis prêt et je me prépare à affronter cette échéance politique. Je suis candidat à la candidature de mon parti. C'est à lui de me donner le quitus le moment venu », s'est-il exprimé. Par ailleurs, il a déploré la composition de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI).

Pour lui, elle n'est pas équitable. « C'est la même CNEI qui est reconduite. On a à la tête Henri Bouka qui est en même temps juge et partie ; parce qu'il est également président de la Cour suprême. C'est un refus de transparence, alors que le président de la République dans son dernier message sur l'état de la nation devant le parlement réuni en congrès avait assuré que la prochaine présidentielle sera transparente et apaisée », s'est plaint Guy Brice Parfait Kolelas.

Ancien membre du gouvernement entre 2009 et 2015, il compte proposer un projet de société ambitieux sur la décentralisation. Avec lui, le Congo va passer de douze départements à quatre provinces décentralisées dotées chacune de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et financière.