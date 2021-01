Congo-Brazzaville: Genre - Le plan de lutte contre les violences faites aux femmes décliné

La stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, assortie d'un plan d'activités 2021-2025 vient d'être validée par le gouvernement et ses partenaires, notamment le Fonds des nations unies pour la population (Fnuap).

Les grands axes du plan d'activités de la stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes ne sont autres que l'amélioration de l'accès aux services d'accompagnement et de prise en charge des survivantes desdites violences, l'amélioration du cadre institutionnel, juridique et la lutte contre l'impunité, la mobilisation sociale, l'engagement citoyen, le suivi-évaluation et la mobilisation des ressources... « Le document est un cadre de référence des mesures globales et harmonisées, en vue d'une meilleure coordination de l'action lutte contre les violences basées sur le genre », a expliqué la ministre en charge de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Jacqueline Lydia Mikolo.

Selon le représentant Fnuap, Mohamed Ould Lenine Moujtaba, le système des Nations unies, à travers l'agence qu'il représente, va continuer d'apporter sa pierre à l'édifice dans les actions d'intervention et de prise en charge des violences basées sur la femme, selon les priorités que le gouvernement vient de dégager dans le cadre de cette lutte. « La stratégie nationale va aider à renforcer et améliorer les efforts des acteurs engagés dans ce combat en vue d'atteindre l'objectif zéro violence basée sur le genre », a fait savoir le diplomate onusien. En dehors de son implication promise dans la mobilisation des partenaires et des ressources, le Fnuap se charge d'apporter sa part de réflexion constructive sur la thématique « Genre et système des Nations unies ».

En rappel, les agences du système des Nations unies travaillent déjà avec le gouvernement dans le cadre de plusieurs moyens de lutte contre les violences basées sur le genre. Il s'agit notamment d'un projet dédié aux filles et femmes du département du Pool. Un projet financé par le Danemark, à hauteur d'une soixantaine de millions de francs CFA, visant à mettre à disposition des structures sanitaires les équipements de prise en charge des femmes victimes des violences. Il est piloté par le Programme alimentaire mondial; le Fonds des Nations unies pour la population assure, pour sa part, la protection des victimes et survivantes de ces actes violents.