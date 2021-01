Afrique: Le Niger au menu du Cameroun

Les Lions A' affrontent les Mena au Stade Ahmadou Ahidjo en fin d'après-midi dans le cadre du mini tournoi CHAN 2020.

Depuis le début de la nouvelle année, la sélection nationale amateur a amorcé le tournant décisif de la préparation du Championnat d'Afrique des nations 2020. Depuis vendredi dernier, les Lions A' disputent le mini tournoi CHAN 2020 en compagnie de l'Ouganda, de la Zambie et du Niger. Ce lundi en fin d'après-midi, le Cameroun va tenter de décrocher son premier succès dans cette compétition. Pour leur deuxième sortie, les poulains de Martin Ndtoungou Mpile affrontent les Mena du Niger. Le match de ce jour va se disputer sans Etame Ngombe, Narcisse Nlend, Hassana Mohammadou, Felix Oukine, Banga Bidjeme et Thierry Tchuente. Six joueurs sociétaires de Coton Sport de Garoua qui croisent le club zambien de Green Eagles demain à Garoua.

Samedi dernier, le Niger a décroché un nul, 3-3, après avoir été mené 3-1 par la Zambie. 24 heures auparavant, le Cameroun a ouvert le bal contre l'Ouganda. Une rencontre qui s'est achevée sur un score de parité 1-1. Les Lions A' n'ont pas montré leur meilleur profil au cours de ces 90 minutes. A part la jolie extension de Banga Bidjeme, le capitaine du jour buteur à la 14e minute, on n'aura véritablement pas eu quelque chose de consistant à se mettre sous la dent. Le Cameroun était pourtant en supériorité numérique depuis la 12e minute suite à l'expulsion de l'Ougandais Ben Ocen.

Les Lions A' ont été rarement dominateurs dans le jeu. Des choix tactiques tatillons, une défense en panne de relance et une animation offensive brouillonne ont surtout été observés. Pire, en deuxième période, la première véritable occasion camerounaise est intervenue à la 72e minute sur une frappe repoussée de Felix Oukine. C'était dans la foulée du but égalisateur trois minutes plus tôt après une perte de balle en plein cœur de la défense camerounaise. Des lacunes et un triste visage que les Lions A' se doivent de corriger face au Niger dès 18 heures au stade Omnisports de Yaoundé.