Togo: Autant de questions que Nathaniel Olympio pose à Faure

Dans son message de fin d'année, le Chef de l'Etat togolais avait indiqué avoir « instruit le gouvernement pour que les dispositions soient prises afin que notre le pays, qui a déjà adhéré à l'initiative COVAX, bénéficie, dès que possible, des premières doses de vaccin ».

Mais des questions se posent un peu partout dont celles du Président du Parti des togolais au gouvernement pour plus de précisions.

Nous savons tous que la course au vaccin contre la pandémie du moment est lancée. Et le Togo entend sauver sa population en la vaccinant contre la Covid-19 en adhérant à l' « initiative mondiale novatrice qui associera les pays africains et veillera à ce qu'ils ne soient pas laissés en fin de liste pour l'accès aux vaccins de la COVID-19 », selon Dr. Matshidiso Moeti, la Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

Le vaccin sera destiné prioritairement aux personnes présentant des facteurs de comorbidité et au personnel soignant, selon des propos de Faure Gnassingbé concernant le vaccin. Nathaniel Olympio à l'égard de certains togolais aimerait avoir des réponses aux questions suivantes : Plusieurs vaccins sont aujourd'hui disponibles, lequel est retenu par le Togo ?

Quand on connaît les défis logistiques qu'exigent le transport, la distribution et la conservation de ces vaccins, on se demande comment le Togo s'organisera ?

Quel sera le plan de financement de cette campagne vaccinale ?

La vaccination, sera-t-elle gratuite pour les Togolais ?

Combien de personnes seront vaccinées à terme pour protéger la population ?

La vaccination, aura-t-elle un caractère obligatoire ?

L'opposant espère vivement que les autorités apporteront des clarifications à toutes ces préoccupations.