Egypte: Possibles opportunités de développement du secteur du tourisme en dépit du Covid-19

La ministre du Plan et du développement économique, Hala El-Saïd a indiqué que le secteur du tourisme était un des secteurs les plus affectés par la crise du Covid-19 et en dépit de cela il disposait d'opportunités de développement, d'amélioration de performance et de réévaluation de la situation.

Mme El-Saïd a tenu ces propos lors d'une réunion avec le ministre du Tourisme et des antiquités, Khaled El-Anany portant sur nombre de dossiers communs.

Mme El-Saïd a jugé importante la dynamisation du rôle de l'unité de comptabilité au secteur du tourisme qui permettait à l'Etat d'analyser tous les données liées au tourisme, mettre au point une véritable stratégie à des objectifs réalistes et réalisables en concomitance avec la vision de l'Egypte 2030.

Pour sa part, le ministre du Tourisme a fait état d'une étroite coopération avec le ministère du plan pour que les objectifs et les plans du ministère soient au niveau des plans à moyen et long termes et ce en conformité avec la vision de l'Egypte 2030 soulignant le grand intérêt que son ministère accorde à la dynamisation de l'unité de comptabilité afin de fournir des statistiques minutieuses pour être en mesure d'identifier la contribution réelle du tourisme à l'économie nationale, évaluer ses réalisations ainsi que les niveaux de performance et soutenir les décisions liées à la promotion de ce secteur.

L'Egypte, a-t-il noté, a pu réaliser de grands succès dans les secteurs du tourisme et des antiquités en dépit du Covid-19 et a servi de modèle du travail basé sur la science et la planification minutieuse.