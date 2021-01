Ile Maurice: Suraj Meghoo laisse derrière lui une fillette qui nécessite une greffe

Le 18 décembre, Suraj Meghoo, 40 ans, un habitant de Bel Air, était admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Victoria, à Candos, après une chute. Il ne survivrait pas à ses blessures. Il est décédé le 26 décembre. Le quadragénaire laisse derrière lui une fillette de sept ans qui nécessite une greffe.

L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police, a attribué le décès de Suraj Meghoo à des blessures intracrâniennes. La police de Flic-en-Flac a initié une enquête pour faire la lumière sur ce drame.

Le quadragénaire était un habitant de Bel-Air et exerçait comme charpentier pour une société privée. Mais suite à une chute de plus de 3 mètres alors qu'il travaillait sur un chantier à Flic-en-Flac le 18 décembre, son destin a été bouleversé. Son épouse de 43 ans raconte qu'il voulait travailler et économiser pour les soins de sa fille de 7 ans qui avait été gravement brûlée en 2019.

Cette dernière avait passé plusieurs jours à l'hôpital de Candos. La mère de famille nous explique les circonstances : «Je venais d'accoucher. J'avais rempli une bassine d'eau chaude pour donner le bain à mon bébé et je n'avais pas encore ajouté l'eau froide. Ma fille ainée qui se trouvait sur le lit a glissé et est tombée dans la bassine. Elle a été gravement brûlée au pied. Cette blessure nécessitait une greffe. Mon époux voulait économiser pour la faire soigner dans une clinique mais à présent il n'est lui-même plus là».

La mère de famille confie qu'avec la période du Covid-19 et durant le confinement son époux n'avait presque pas travaillé si ce n'est que d'effectuer beaucoup de petits boulots pour subvenir aux besoins de la famille. «Il espérait qu'en 2021 il réussirait à économiser un peu pour notre fille».