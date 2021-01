Madagascar: Handball / Matchs Gala - Les vétérans de l'ASCO et de la JIRAMA se neutralisent

L'équipe vétéran d'ASCO est composée en grande majorité des anciennes gloires de Toliara.

Les équipes ont quitté le terrain sur le score de parité 30-30 qui s'ouvre vers une nouvelle affiche de revanche en 2021.

Quand on parle de handball, Toliara est le lieu de prédilection de cette discipline au pays. Vivier de talents et pépinière pour l'équipe nationale, et ce depuis très longtemps, le handball d'Atsimo-Andrefana est un peu en veilleuse. Et pour relancer et redynamiser cette discipline, Tamo, ancien joueur de Sacré-Cœur, a décidé d'organiser des matchs de gala, le mercredi 30 décembre au Gymnase Couvert de Toliara. « Ces rencontres ont vu la participation des grandes figures du handball de Toliara, l'invitation à des joueurs natifs de Toliara évoluant dans la capitale. La compétition coïncide aussi à la célébration du 7e anniversaire du club Handball Ampela Atsimo-Andrefana (H3A) », a souligné, l'organisateur.

Ils se sont réunis le temps d'un après-midi au Gymnase de Toliara. Beaucoup de joueurs ont déjà rangé leurs maillots depuis un bout de temps, mais, l'amour de la discipline et l'envie de se surpasser restent toujours les mêmes. Jeunes et moins jeunes se sont rués pour admirer le remake des finales électriques entre l'ASCO et l'AS JIRAMA, deux meilleures équipes de Toliara voire même du pays.

L'ASCO a à son palmarès 14 titres de champion de Madagascar dont 7 d'affilée. Des joueurs ayant fait la renommée de cette équipe à savoir Behaja, Mosa et Ibrahim sont montés sur le terrain pour affronter Fila, Patrice et consorts. À la mi-temps, les vétérans de l'ASCO ont mené sur un point d'avance par 18 à 17. De retour des vestiaires, les handballeurs de l'AS Jirama ont repris les commandes de la rencontre en menant à son tour au score.

Au mano a mano à la fin de la rencontre, les deux équipes se sont quittées sur le score de parité de 30-30 partout. Ces anciens joueurs dont la grande majorité ont porté les maillots de l'équipe nationale ont encore montré à la nouvelle génération que la pratique du sport n'a pas d'âge et que le handball de Toliara devrait renaître de ses cendres.

Avant ce match, les handballeuses du H3A ont battu les filles de l'ASS au terme d'un match à sens unique. Et pour couronner le tout, le match de gala des jeunes a vu la victoire de l'équipe d'Antananarivo menée par John, par 36 à 34 face à la formation hôte de Toliara. Autant dire que l'année est clôturée en beauté pour le handball Toliara après une saison sabbatique fédérale.