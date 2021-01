Mali: Opération Barkhane - Les forces françaises endeuillées

Deux soldats français ont été tués le 2 janvier au Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane. Une patrouille Barkhane, portant à cinquante le nombre de français abattus au sahel.

Les soldats français(Yvonne Huynh, 33 ans et Loïc Risser, 24 ans) ont perdu la vie le 2 janvier, dans le cadre de l'opération Barkhane, au Mali. Ils ont été tués suite à l'attaque d'un engin explosif improvisé(IDE) dans la ville de Menaka, au Mali, non loin de la frontière avec le Niger et le Burkina Faso.

Ces derniers étaient spécialisés dans le renseignement et l'infiltration. Le Jnim, une organisation qui détient une plateforme de tirs de roquettes artisanales, a été indexé comme étant responsable de ces pertes en vies humaines. Une équipe d'enquête a été déployée sur place, afin de déterminer le mode opératoire utilisé et définir la provenance ou le groupe à l'origine de cette explosion.

Cela porte à 5 le nombre de militaires français tombés sur le champ de bataille, en moins d'une semaine. Le précédent avait eu lieu, le 28 décembre 2020, dans une autre zone près de Hombori.

Les decès du brigadier Loïc Risser et du sergent Yvonne Huynh viennent s'ajouter aux trois autres, suvenus le 28 décembre, dans des circonstances similaires, sous l'effet des IED.

Déjà, 50 soldats français sont tués au Sahel, dans le cadre des opérations Serval et Barkhane. C'est l'opération française dont le bilan est le plus lourd, depuis l'intervention en Afghanisation, au sein de laquelle la France perdra 89 soldats entre 2001 et 2014.

La ville de Menaka est une zone clé. En effet, c'est là que doivent s'installer les militaires tchèques qui vont opérer avec les Français dans le cadre de la Task Force Takuba [ regroupant des forces spéciales européennes, sous le commandement de Barkhane]. Pour cette unité d'élite de l'armée tchèque, une première en Afrique.

Dans son hommage aux militaires français tombés au sahel, la ministre des Armées, Florence Parly a déclaré : « La motivation, la pugnacité et l'abnégation des militaires français demeurent intactes, face aux groupes terroristes, filières de Daech et d'Al-Qaïda, qui sèment terreur et chaos au Mali et au Sahel. Le président fançais, Emmanuel Macron, a salué leur méoire et a rappelé « la détermination de la France dans son combat contre le terrorisme ».