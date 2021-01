Afrique: Covid-19 - L'Angola reçoit du matériel de biosécurité de l'UE

Luanda — Un total de quatre mille tests rapides Covid-19, trois cent mille masques chirurgicaux de type II, 30 mille masques de type II R et 44 mille KN95 ont été remis lundi, à Luanda, à la ministre de la Santé, Sílvia Lutukuta, par la cheffe de la délégation de l'Union européenne en Angola, Jeannette Seppen.

L'offre comprend également cent mille couvre-chaussures jetables, 8 mille gants jetables, 950 lunettes de protection, 15 mille visières, 475 combinaisons de protection de niveau I et un nombre égal de protections de niveau III.

À cette occasion, la ministre de la Santé, Sílvia Lutukuta, a déclaré que l'humanité vivait suite à la pandémie du Covid-19 un moment unique et fournir un meilleur service et protéger les professionnels et tous ceux qui travaillent en première ligne n'est pas possible sans disposer de l'équipement de biosécurité approprié.

Elle a considéré ce geste comme un renforcement qui contribuera à la prévention des patients, mais aussi aidera à faire face au défi qui nous attend, à savoir la campagne nationale de vaccination contre ce virus invisible.

"Nous continuons de compter sur le soutien inconditionnel de l'Union européenne, non seulement dans cette phase de Covid-19, mais dans tous les autres projets à réaliser pour le secteur de la santé", a souligné le ministre, soulignant que l'Angola et l'UE entretenaient des relations de depuis longtemps, et que cette organisation avait dispensé une formation en Ressources Humaines pour le projet Pase II.

Quant à la vaccination contre le Covid-19, la gouvernante a expliqué qu'elle prévoyait trois étapes, avec les 12 millions de doses de vaccins disponibles, un don de COVAX au profit de seulement six millions de personnes, dans le cadre des priorités déjà définies.

Dans ce contexte, elle a déclaré que les privilégiés sont les professionnels de première ligne, liés à la santé, à la police nationale et aux forces armées, avec un âge avancé et avec un niveau d'exposition très élevé.

«Ensuite, il y aura d'autres phases, et c'est un projet ambitieux qui nécessite une grande mobilisation de ressources », a-t-elle renchéri.

À son tour, le ministre de l'Économie et du Plan et ordonnateur national du Fonds européen de développement, Sérgio dos Santos, a remercié l'UE pour sa solidarité, ajoutant que les équipements reçus contribueront à protéger la vie de la population, qui doit veiller à éviter contamination.

Pour sa part, la cheffe de la délégation de l'Union européenne en Angola, Jeannette Seppen, a expliqué que le matériel fait partie d'un ensemble de mesures de secours de l'UE, qui soutient le pays dans la lutte contre la pandémie, avec une couverture dans différents secteurs.

Elle a expliqué que dans le domaine médical, outre le matériel de biosécurité, la Banque d'investissement accordera un prêt de 50 millions d'euros au ministère de la Santé qui sera combiné à un don de cinq millions d'euros pour l'assistance technique.

