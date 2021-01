Ile Maurice: Le safran, l'or rouge qui sourit à l'entrepreneur Maqsood Khaidoo

Il a toujours su susciter des légendes. Le safran, considéré comme une épice de luxe, a su charmer Maqsood Khaidoo. Ce dernier en a même fait sa petite affaire. Son objectif : offrir le plaisir du safran à tous et surtout à petit prix. Rencontre...

Cette épice rouge a de quoi transcender son entourage. Sortie tout droit de l'Iran, elle a su conquérir le cœur de l'entrepreneur Maqsood Khaidoo. Ce dernier a pourtant commencé sa carrière dans le domaine de l'immobilier. «Le safran m'a toujours émerveillé. Je me demande comment une brindille peut être aussi puissante.» Ce véritable globe-trotter a un faible pour le Moyen-Orient. L'Arabie saoudite, Israël, l'Iraq l'ont séduit, mais le pays qui l'a le plus charmé restera l'Iran. Et c'est justement à la suite d'une conversation avec un Iranien qu'il a succombé au safran. «Ce dernier m'a fait comprendre qu'il a de bonnes relations et qu'il pouvait me faire avoir du bon safran, de très bonne qualité. Acheté directement des planteurs. Et il m'a encouragé à commencer cette aventure à Maurice.»

«Un filament de safran est sensible aux effluves qui l'environnent. ... son goût varie.»

Comme l'Iran est aujourd'hui le premier producteur mondial de safran, Maqsood Khaidoo s'y est laissé embarquer. Il faut savoir qu'un filament de safran est sensible aux effluves qui l'environnent. Justement, en fonction du mode de séchage, son goût varie : doux, corsé, ou encore épicé. C'est l'une des raisons qui font que plusieurs bandari du pays lui font confiance. «Il y a Zorro qui opère à Port-Louis, ou encore Fawzy de Rose-Hill, Ally Hosseny de Phoenix ou encore Akhtar Keenoo de Curepipe».

Si dans un premier temps, ce sont les supermarchés qui ont été visés par l'entreprise de notre interlocuteur, ce dernier envisage pour 2021 d'étendre ses produits aux pharmacies. Justement, en cette période festive, le safran peut s'avérer d'une grande aide pour soulager un estomac lourd.

«Le safran est un excellent antioxydant. Si une personne s'en sert régulièrement, cela peut faire des merveilles. Il suffit de prendre quelques brindilles, de les mettre dans de l'eau et de la boire au bout de quelques minutes.» Certes à chacun sa méthode. «Les Iraniens eux prennent quelques brindilles et ajoutent un peu de sucre, les mélangent et ajoutent de l'eau. Il y a le thé au safran ou encore on peut le consommer en dessert. Nous avons posté quelques recettes sur notre page Facebook à l'adresse suivante thewhitefalconcoltd pour ceux qui sont intéressés.»

L'année 2020 n'a pas été facile pour lui et son épouse, Shabana, qui est aussi impliquée dans l'entreprise. «Le prix du fret a énormément augmenté. Et on a tenu à maintenir le prix que nous avions envisagé au départ. Le seul souci, c'est que cela a pris du retard. On n'a pas pu placer les produits dans les supermarchés.» Mais, avec 2021 qui lui ouvrent ses bras, il espère diversifier ses produits. «Nous pensons importer des dattes de bonne qualité de même que des fruits secs. Le concept : bonne qualité rime avec prix abordable.» En tout cas, cet or rouge a tout un avenir devant lui.