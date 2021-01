Angola: Le MPLA considère le 4 janvier comme une étape importante dans la conscience patriotique

Luanda — Le Bureau politique du MPLA a déclaré lundi que le 4 janvier 1961 est considéré comme l'un des jalons importants de la conscience patriotique et nationaliste du peuple angolais, ayant abouti à la proclamation de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975.

Dans un message à l'occasion de la célébration de la Journée de la marche de la répression coloniale, célébrée le même jour, à la mémoire des victimes du massacre de Baixa de Cassanje, il considère que la meilleure façon de les honorer est de maintenir l'engagement pour la stabilité politique et la consolidation de réconciliation et unité nationale.

Pour le MPLA, le pari sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des anciens combattants et vétérans de la Patrie, la mise en œuvre de projets intégrés de valorisation des personnages et des sites historiques et culturels, comme ceux de Baixa de Cassanje, ainsi que l'éducation civique et patriotique des nouvelles générations, dans le sens du respect des valeurs et des traditions doivent également être des mesures prioritaires, pour entretenir la flamme des idéaux révolutionnaires du peuple angolais.

Le MPLA est satisfait du fait que le 60e anniversaire de la Journée des martyrs de la répression coloniale se déroule dans une année de grands défis, au cours de laquelle des événements importants visant le développement du pays auront lieu, en l'occurrence le VIIIe Congrès ordinaire du Parti et le VIIe Congrès ordinaire de l'Organisation des femmes angolaises (OMA).

Le Bureau politique encourage ainsi l'Exécutif à continuer de promouvoir des mesures politiques en vue de construire un Angola plus développé, plus démocratique et plus inclusif.

L'Angola célèbre aujourd'hui la Journée des martyrs de la répression coloniale, instituée en l'honneur des victimes du massacre qui a eu lieu à Baixa de Cassanje, dans la province de Malanje, en 1961, où les paysans des champs de coton avaient été cruellement assassinés par l'armée du régime colonial portugais, pour avoir revendiqué des conditions dignes de travail.

