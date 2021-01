Algérie: Lumière sur les espoirs et les défis de la jeunesse algérienne

Créée en octobre 2019 par Mme Leen Abdel Jaber, l'organisation à but non lucratif Injaz El Jazair, basée en Algérie, est devenue un acteur dominant dans le pays, en formant les jeunes à l'esprit d'entreprise, à l'employabilité et à l'éducation financière.

Leen Abdel Jaber, directeur exécutif d'Injaz El Djazair.

Injaz (qui signifie "réussite" en arabe) s'inspire d'une organisation de jeunes basée aux États-Unis, Junior Achievement, qui opère dans de nombreux pays africains, dont le Ghana, le Nigeria, la Tanzanie, ainsi que dans d'autres régions du monde.

L'objectif de l'organisation est de préparer les jeunes Africains à la main-d'œuvre du XXIe siècle, ce qui nécessite des employés qualifiés dans les secteurs privé et public.

En créant cette organisation, Mme Jaber, cadre née en Jordanie et vivant aujourd'hui en Algérie, a voulu offrir aux jeunes Africains la possibilité de développer leurs compétences en matière de direction d'entreprise, notamment en ce qui concerne la planification des activités, la pensée critique et la communication efficace.

Dans le contexte de la pandémie COVID-19, il est important que les jeunes algériens réfléchissent à l'environnement professionnel de demain et se préparent en conséquence, déclare Mme Jaber, directrice exécutive d'Injaz El Jazair, dans un entretien avec Afrique Renouveau.

Le chômage des jeunes

On compte environ 10,7 millions d'Algériens âgés de 19 à 25 ans, soit 30 % de la population. Selon l'UNESCO, malgré les taux élevés d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur - 51,4 % du taux brut de scolarisation (TBS) en 2018 - et le fait qu'un nombre croissant de femmes fréquentent l'université (64,4 % du TBS en 2018), le chômage reste un problème majeur dans le pays.

Le taux de chômage en 2019 était de 11,4 %. Malheureusement, alors que le taux de chômage des hommes s'est amélioré, passant de 9,5 % en 2018 à 9,1 % en 2019, celui des femmes a diminué, passant de 19,5 % à 20,4 % au cours de la même période.

Le taux élevé de chômage des jeunes souligne le sérieux avec lequel Mme Jaber met en œuvre ses programmes de formation. Elle souligne que de nombreux jeunes en Algérie ne sont pas guidés dans leur carrière et qu'ils n'ont pas accès aux communautés professionnelles qui peuvent les préparer au travail.

Les jeunes eux-mêmes sont désireux de développer de nouvelles compétences qui leur permettront de répondre aux exigences du marché du travail et ils recherchent des opportunités internationales pour acquérir une expérience professionnelle, dit-elle.

Les perspectives d'obtenir un emploi après des études universitaires étaient déjà faibles avant même la COVID--19. La pandémie n'a fait qu'aggraver les perspectives économiques et le risque financier pour les jeunes.

Néanmoins, avec la fermeture des universités, les étudiants ont eu le temps de participer à différents programmes de renforcement des compétences proposés par des organisations comme Injaz El Jazair.

"Faire partie d'un réseau mondial d'apprentissage, anticiper et avoir un esprit d'adaptation sont les clés pour les étudiants et les mentors qui utilisent des plateformes technologiques telles que Teams pour suivre avec succès des cours d'entrepreneuriat en ligne pendant la fermeture", déclare Mme Jaber.

Elle explique en outre que la pandémie a contribué à accélérer l'intégration des nouvelles technologies pour l'enseignement à distance, en élargissant la participation des jeunes aux programmes de formation.

Des solutions innovantes

Injaz El Jazair a également décerné des prix à de jeunes Africains innovants. Par exemple, ITdrops, un groupe d'étudiants de l'Institut d'ingénierie électrique et électronique (IGEE) de Boumerdes, en Algérie, en partenariat avec Africa Startup Lab, a remporté le premier prix d'un concours axé sur la création d'une solution pour lutter contre la COVID-19. Ils se sont mesurés à d'autres jeunes de 13 pays arabes, dont le Bahreïn, l'Égypte, le Koweït, le Liban et le Maroc.

Guidés par leur coach, le Dr Dalila Cherifi, les étudiants ont créé un dispositif de désinfection multifonctionnel intelligent pendant le confinement.

Mme Jaber est également fière de Sawtech (Sawt signifie Voix en arabe), une entreprise créée par des étudiants de Bejaïa, une ville méditerranéenne située au nord de l'Algérie, qui ont participé à la formation à l'entrepreneuriat offerte par son organisation. Les étudiants sont en train de développer une intelligence artificielle qui aidera les personnes souffrant de troubles de l'audition et de la parole.

Mme Jaber, très enthousiaste, déclare : "Nous avons été surpris qu'une petite impulsion de notre organisation à but non lucratif leur ait permis (aux étudiants de ITdrops et de Sawtech) d'atteindre de nouveaux sommets".

Les jeunes apprennent vite et sont ambitieux, affirme-t-elle, et la forte augmentation de leur utilisation des médias sociaux a constitué une opportunité qu'elle a volontiers saisie.

En outre, les Algériens des villes urbaines profitent des nouvelles plateformes de commerce électronique et des services de livraison, ce qui renforce l'optimisme quant à l'esprit d'entreprise et aux possibilités d'investissement en dehors des secteurs traditionnels de l'exploitation minière, du pétrole et des minéraux qui créent peu d'emplois pour les jeunes.

Un avenir brillant

Mme Jaber est optimiste quant à l'avenir ; elle pense que de nouvelles compétences techniques, commerciales et interpersonnelles permettront à la jeunesse algérienne de s'émanciper sur le plan économique.

Elle conseille aux jeunes d'"avoir du courage, de la persévérance et de toujours aspirer à la grandeur".

"Le succès est un long chemin semé d'embûches. Et seuls ceux qui surmonteront ces obstacles connaîtront un véritable succès".

Elle conclut : "Les jeunes en Algérie sont exceptionnels. Ils doivent maintenant réfléchir à la durabilité de leurs projets, persévérer et saisir toutes les opportunités qui s'offrent à eux".