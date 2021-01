Afrique: Lueur d'espoir à un camp de codage malgré la fermeture des écoles

De temps en temps, une histoire apparaît dans l'actualité de la COVID-19 rompant avec la morosité des données sur les hospitalisations et

Début décembre 2020, un camp d'entraînement au codage de 10 jours, organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Union internationale des télécommunications à Addis-Abeba, en Éthiopie, a rassemblé plus de 2 000 jeunes filles de toute l'Afrique.

Les filles, issues de divers milieux socio-économiques, ont appris la programmation informatique, l'Internet des choses, le point de tortue, l'IA, le développement web et une bonne dose de droits de l'homme et d'esprit d'entreprise, entre autres. La plupart de la formation s'est déroulée de manière virtuelle.

Les formateurs, originaires de différents pays d'Afrique, ont mis les filles au défi de développer des applications pour résoudre les problèmes qu'elles ont rencontrés ou observés au cours de la pandémie COVID-19. Les résultats ont été phénoménaux, non seulement au niveau technique, mais aussi en ce qui concerne les compétences des filles en matière de travail d'équipe et de collaboration, les bases de l'entrepreneuriat, le renforcement de la confiance en soi dans la communication orale et écrite.

En tant qu'ancien directeur d'école devenu universitaire, toute ma carrière a été en interaction avec le domaine de l'éducation et ses insatisfactions. Mais à aucun moment la complexité de l'accès équitable à l'école n'a été plus urgente que pendant cette pandémie COVID-19.

Pendant les décennies qui ont précédé la COVID-19, les éducateurs et les décideurs politiques en Afrique ont été aux prises avec toute une série de questions et de choix concernant la construction d'écoles - nouvelles écoles, équité, amélioration de l'accès des filles, des marginaux, des personnes vulnérables et en général, et des personnes dans le besoin, et expériences d'utilisation d'ordinateurs portables dans les écoles.

Ensuite, même lorsque l'accès est possible, il y a la question de la qualité de l'éducation, de la pertinence des programmes et de la garantie que les compétences et les connaissances enseignées dans les écoles correspondent aux compétences nécessaires sur le marché du travail. Sur ce terrain, certains ont avancé l'argument malheureux selon lequel les matières STIM sont plus importantes que les sciences humaines - dénigrant même l'importance des sports, des arts et de la créativité.

La fille-enfante

Dans la plupart des pays africains, l'accès à l'éducation n'a jamais été garanti pour les petites filles. Mais grâce à des cadres tels que le programme d'action de Pékin, de modestes progrès ont été réalisés. Pourtant, on parle beaucoup ces jours-ci, sans que cela ne soit précédé d'un retard dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) pour 2030.

Dans la pléthore de priorités, les pays africains continueront probablement longtemps à lutter pour "assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous" d'ici 2030 (ODD 4) - pour les filles comme pour les garçons et il n'est pas difficile de voir pourquoi.

Alors que la COVID-19 fait des ravages dans le monde entier, les estimations de l'UNESCO concernant les pertes d'apprentissage suggèrent que 25 % d'élèves en plus pourraient tomber en dessous du niveau de compétence de base nécessaire pour participer de manière efficace et productive à la société et aux futures possibilités d'apprentissage.

À l'échelle mondiale, 23,8 millions d'enfants, d'adolescents et de jeunes, du niveau pré-primaire au niveau tertiaire, pourraient commencer la nouvelle année sans avoir rien à célébrer. Il se peut qu'ils abandonnent l'école ou qu'ils n'y aient pas accès en raison du seul impact économique de la pandémie, dont 11,2 millions de filles et de jeunes femmes.

Le rapport de l'UNESCO est encore plus sombre et prévoit que jusqu'à 20 millions de filles et de jeunes femmes dans les pays à revenu faible et moyen inférieur ne retourneront pas à l'école dans le monde.

En Afrique, la situation est encore plus grave, comme l'indique le rapport COVID-19 de l'UNESCO intitulé "Education Response 2020", un pourcentage plus élevé de filles, tous niveaux d'éducation confondus, est susceptible d'être touché (1,99 %), par rapport aux garçons (1,90 %). En outre, l'enseignement pré-primaire sera le plus durement touché, avec une baisse prévue de 7,9 % des inscriptions, tant pour les garçons que pour les filles. Les étudiants vivant dans la pauvreté et la marginalisation et ceux qui sont touchés par les conflits et les migrations sont les plus touchés. Cela devrait rendre tout décideur politique nerveux. En effet, c'est une réalité effrayante pour ceux qui luttent contre les retombées économiques de la pandémie COVID-19, ou pour ceux qui sont contraints de faire des choix qui diminuent l'avenir de leurs enfants.

Les camps de codage

Et c'est là que l'histoire du camp de codage est encourageante. Cette initiative est un exemple de ce que les institutions peuvent faire pour améliorer l'accès à l'apprentissage lorsque les écoles sont inaccessibles. Le codage est un moyen d'autonomisation. Il offre une lueur d'espoir et donne aux jeunes filles la possibilité de relever d'innombrables défis, notamment d'assumer les charges ménagères, la dépression, les problèmes de santé mentale et les mauvais traitements dans les conditions de la COVID-19.

Offrir une éducation de qualité et équitable à tous est un défi dans le meilleur des cas. Reconstruire Après les temps difficiles, il faudra innover massivement pour créer une réserve de possibilités diverses, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques durables, afin de stimuler l'industrialisation de l'Afrique. Le camp de codage nous donne un aperçu de ce qui est possible lorsque des efforts sont faits pour créer des opportunités pour les filles et les jeunes femmes.

En ce qui concerne l'horizon 2021, j'ai deux vœux à formuler :

Mon premier souhait est de voir davantage d'institutions se donner la main et s'associer aux écoles et aux communautés locales à travers l'Afrique pour créer des petits camps de codage pour les étudiants défavorisés. Les entreprises de télécommunications peuvent offrir une bande passante gratuite pour faire du codage une réalité et soutenir des méthodes d'apprentissage innovantes pour éviter que les étudiants n'abandonnent et ne subissent des pertes d'apprentissage.

Mon deuxième souhait est de voir un mouvement où les individus apportent de l'espoir aux étudiants qui sont forcés de quitter l'école. De la contribution aux frais de scolarité au mentorat et au rôle de modèle, nous pouvons tous, en tant qu'individus, dans nos propres communautés, maintenir nos jeunes et nos enfants engagés dans l'apprentissage et l'éducation formelle. En plus des politiques gouvernementales progressistes, un mouvement qui prend des mesures au niveau local devrait effacer les données de l'UNESCO, un pourcentage à la fois.

Mwarumba Mwavita est Directeur fondateur du Centre de recherche et d'évaluation de l'éducation et Professeur associé à l'Université d'État de l'Oklahoma où il enseigne l'évaluation, la mesure et les statistiques. Il effectue des recherches sur les STEM, les politiques éducatives, la responsabilité, l'évaluation des politiques, les méthodes à plusieurs niveaux et l'analyse des données longitudinales. Au Kenya, il enseigne aux universités Strathmore et Moi. Twitter : @MwarumbaM