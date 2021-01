Madagascar: Hery Rasoamaromaka - Prêt à collaborer avec l'opposition mais à des conditions

Le gouverneur de l'Analamanga, Hery Rasoamaromaka, a déclaré que le budget 2021 de sa région sera consacré en général aux communes.

Le gouverneur de l'Analamanga, Hery Rasoamaromaka, a dressé le bilan 2020 et les perspectives 2021 de sa région, hier, à son bureau à Ambohidahy. Il n'a pas oublié pour autant d'aborder le volet politique. Sur ce point d'ailleurs, il a déclaré « nous sommes prêts à travailler avec l'opposition». A condition notamment que cette dernière soit prête à apporter son concours pour le développement du pays sans se verser dans des critiques non constructives. Et d'enchaîner « nous devrions faire des efforts pour ne pas regretter après, lorsque nous n'occuperons plus les postes ». Faisant sans doute allusion à l'opposition.

Aller de l'avant. Pour en revenir au bilan, le gouverneur de région de souligner que malgré le coronavirus qui a sévi au pays, cela n'a pas empêché la région de s'atteler à ses activités. A cet effet, 2135 table-bancs ont été confectionnées au profit de différents établissements, des routes en pavé de 14 Km, des routes praticables de 50km, tout en soulignant au passage l'acquisition de 5 voitures neuves, et ce, afin de faciliter les activités de ladite région. Sans parler des barrages, des lycées et des bâtiments publics.

Quant aux perspectives, la région a l'intention d'acquérir un béton bitumeux et un finisseur qui vont servir à la réhabilitation des routes de différentes communes que compte la région. Toujours dans ce domaine, l'on prévoit 50 km de route pavée et 200Km de routes praticables. L'hôtel de l'aéroport qui fait aussi partie du projet de la région Analamanga démarrera en principe cette année-ci, et ce, avec le concours des bailleurs de fonds

. Hery Rasoamaromaka a décidé d'aller de l'avant, il a ainsi fait savoir que les objectifs fixés par le Président de la République, du moins pour sa région, seront atteints. Pour conclure, durant cette rencontre avec la presse, le chef de région a fait une déclaration et non pas des moindres, sur l'importance du port du masque.