Madagascar: Ntsay Christian - Mise en garde contre les faux certificats de test négatif au Covid

« 2021 est une année de grands défis », dixit le PM

Le Premier ministre a touché « maux » hier de l'épidémie de Coronavirus qui a mis le pays dans une forme grave.

Tout en reconnaissant que le virus n'a pas tout à fait disparu de la circulation, le Premier ministre Ntsay Christian de rassurer qu' « on ne risque plus d'être pris au dépourvu face à la Covid-19 ». À son avis, « il faut tirer une leçon de l'expérience de l'année écoulée ». Il se veut également rassurant par rapport à « Nosy Be où aucun cas importé n'a été enregistré ces derniers temps ».

Poursuites judiciaires. Cela n'empêche pas le chef du gouvernement de mettre en garde contre les faux certificats de test Covid négatif. « Sous peine de faire l'objet de poursuites judiciaires pour faux, usage de faux et escroquerie». Des faussaires profitent effectivement de l'obligation pour les voyageurs embarquant sur des vols internationaux de produire des tests PCR négatifs à la Covid-19, pour leur fournir des faux certificats. En scannant le plus souvent le nom d'un laboratoire existant.

Grands défis. « Les certificats doivent être délivrés par des laboratoires connus et reconnus », ajoute le PM. C'était hier au Palais de Mahazoarivo, à l'occasion du premier rassemblement de l'année 2021 qui a été suivi de la traditionnelle présentation de vœux du Secrétariat général, du cabinet, des différentes directions ainsi que des organismes rattachés au maître des lieux. Ce dernier de faire savoir que « ce qui n'a pu être fait en 2020 pour cause de Covid-19 devra être rattrapé cette année, dans l'intérêt supérieur de la nation ». Et d'ajouter même que « 2021 est une année de grands défis , notamment sur le plan économique».