Madagascar: Lapihazo - The Revery se dévoile

Nouvelle année, nouveau départ ! Lapihazo rouvre ses portes aux talents. Pour la saison 2021, The Revery commence les festivités le samedi 16 janvier à l'IFM Analakely.

Groupe de rock indépendant, The Revery cite comme influences Franz Ferdinand et Two doors cinema club. Avec Antonio à la batterie, Riccardo à la basse et Hasina à la guitare, le groupe est fondé en 2015. Anjara les rejoint en 2020 pour raffiner la partie solo.

Dans ce melting-pot, chacun a son caractère, rêveur, introverti, romantique, ironique... Ainsi que ses passions connexes allant du dessin à la photographie en passant par le manga et le Slam. Mais ils ont tous trouvé dans la musique, le carburant qui tient le moteur de leur âme en état de marche. Dans leurs compositions, ils se donnent la liberté de parler d'amour et de l'environnement, des tracas de la vie en général aussi. Leur but ? Aider les gens à s'identifier à leur musique pour ne plus se sentir seuls dans leur quotidien.

Pour rappel, Lapihazo, est le programme dédié à la scène artistique émergente de l'IFM Analakely. Un samedi par mois, le rendez-vous est fixé pour découvrir des créations singulières de talents en devenir. Cette plateforme de diffusion est ouverte à tous les artistes dans tous les domaines du spectacle vivant tels que la danse, la musique, le théâtre ou encore la littérature. Désormais incontournable des talents en devenir, Lapihazo leur permet de vivre l'expérience de la scène dans des conditions professionnelles optimales et de se faire connaître d'un large public.