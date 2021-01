Madagascar: Brigade des recherches - Des militaires enquêtés

Le camp CAPSAT à Soanierana, devenu célèbre depuis 2009.

Plusieurs dizaines de militaires ont été convoqués auprès de la brigade des recherches criminelles de la gendarmerie nationale à Fiadanana, hier. Cette convocation aurait eu des liens avec l'affaire des indemnités, non encore payées jusqu'à présent, destinées aux militaires qui ont assuré des missions de sécurisation dans les zones rurales prioritaires de sécurité (ZRPS). Beaucoup d'entre eux n'auraient pas encore reçu la moindre ariary d'indemnités promises dans le cadre de leurs missions dans les zones reculées. Ils se sont manifestés devant la hiérarchie pour demander la situation de leur paiement. Mais leurs démarches ont toujours échoué.

La grogne gagne alors les rangs. Et la situation semble être gênante pour le ministère responsable. On essaie, en effet, de baisser la tension et faire taire les bruits qui courent dans les casernes et les camps militaires. Une réunion aurait eu lieu, à cet effet, jeudi dernier au camp Capsat ou Corps d'administration du personnel et des services administratifs et techniques à Soanierana. Près d'une cinquantaine de militaires auraient été présents à ce rendez-vous. Mais aucune entente n'aurait été trouvée concernant le règlement de cette histoire d'émoluments qui risque de connaître une autre tournure. Et le paiement des arriérés d'indemnités semble toujours en suspens.

Une déclaration du ministère responsable est très attendue afin d'éclaircir les dessous de cette affaire qui tombe en pleine réforme de l'armée. Toutefois, elle n'a aucun relent politique jusqu'à présent, nous a-t-on signalé. Même si certains tentent de saisir l'opportunité pour souffler sur les braises pour des raisons d'intérêts politiques. Car une grogne qui crée un malaise dans les rangs des hommes en treillis est toujours épineuse pour un régime. Le régime Ravalomanana en a payé le prix fort.