Ile Maurice: Dès le 15 janvier, adieu plastique

Retenez bien la date : 15 janvier 2021. Ce vendredi-là, l'Environment Protection Control of Single Use Plastic Products Regulations 2020 et l'Environment Protection Banning of Plastic Bags Regulations 2020 entrent en vigueur. Ces deux lois signent l'arrêt de mort du plastique à usage unique.

Dans un peu plus d'une semaine donc, il sera interdit de fabriquer, distribuer, vendre, importer, utiliser ou être en possession des produits en plastique à usage unique. Sont concernés : couverts en plastique : fourchettes, couteaux, cuillères ; assiettes, gobelets, bols, contenants, dont les «take-away», les pailles, entre autres. Les pailles collées aux briques de boissons notamment devront disparaître d'ici le 15 avril 2021.

Les contrevenants risquent des amendes de Rs 2 000 pour possession et utilisation de plastique à usage unique; Rs 20 000 pour leur vente et leur distribution. Rs 50 000 pour son importation et Rs 100 000 pour sa fabrication.

Les distributeurs et autres fabricants ont jusqu'au 1er octobre 2021 pour se faire connaître auprès du directeur de l'environnement pour la nécessaire réinvention de leurs commerces. Les importateurs de bouteilles en plastique (PET) devront s'inscrire auprès des autorités et présenter leur méthode de collecte de ces bouteilles après leur utilisation.