Ile Maurice: Météo - la menace Danilo pas à écarter

Maurice, Rodrigues, La Réunion et Madagascar ne doivent pas 'sous-estimer' la tempête tropicale modérée Danilo. C'est ce que font ressortir plusieurs agences météorologiques internationales. En attendant, au niveau de la station de Vacoas, on indique que la formation cyclonique n'influencera pas le temps pour au moins les deux, voire trois, prochains jours.

Par ailleurs malgré un léger affaiblissement, la tempête tropicale modérée Danilo a entamé depuis le week-end dernier, une phase communément appelée fujiwara, soit une interaction entre Danilo et un autre système dépressionnaire non loin de Diego Garcia. Danilo a absorbé les restes de cette perturbation. La tempête tropicale modérée est attendue dans les parages de Maurice d'ici le début du week-end.

Les divers modèles s'accordent sur le fait que Danilo va se ré-intensifier en s'approchant de Rodrigues avec des conditions propices avant d'atteindre le stade de cyclone. Selon des météorologues, la tempête tropicale modérée va transiter dans une zone propice à une intensification pour se déplacer vers le Sud ou l'Ouest.

Bien que se trouvant pour l'instant à quelque 1 900 km de Maurice et à 1 400 km de Rodrigues, Danilo devrait donc visiter les Mascareignes. Rodrigues sera concernée dans un premier temps. Mais la trajectoire est encore incertaine selon les divers modèles. La tempête tropicale modérée bouge actuellement à 12 km/h vers le Sud. Une trajectoire plus au Sud ou vers l'Ouest rapprocherait le système de Rodrigues et de Maurice.

Il faudrait attendre vendredi pour connaître une possible alerte cyclonique. Le temps sera mi-couvert avec de la pluie, provoquée par le passage d'une ligne d'instabilité. Cela maintiendra un temps maussade à l'Est et sur les hauteurs. La mer est agitée avec des vagues de plus de deux mètres. Prudence si vous avez prévu d'aller à la plage.