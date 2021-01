Congo-Brazzaville: Musique - Le retour de Kosmos Moutouari aux Bantous de la capitale

Le nouveau comité de l'orchestre légendaire Les Bantous de la capitale a été mis en place le 2 janvier dernier à Brazzaville, à l'issue d'une assemblée générale constitutive.

Six mois après la mort d'Edo Nganga, chef et dernier père-fondateur du groupe « Les Bantous de la capitale », l'heure était à la restructuration des instances. Après l'adoption des documents fondamentaux avec amendement, l'assemblée générale a mis en place un bureau d'âge composé de Gabriel Oba Apounou (président), Pascal Andjembo (vice-président) et Bélinda Ayessa (secrétaire).

Maurice Nguesso a été désigné président du comité Bantous ; Aimé George Tantsiba Okia premier vice-président ; Ghislain Joseph Gabio deuxième vice-président ; Max Toussaint Loemba troisième vice-président ; Jacques Ongotto secrétaire général ; Joseph Penaya deuxième secrétaire général ; Florent Tomadiatounga secrétaire chargé des relations publiques, porte-parole ; Blanchard Ngokoudi manager général ; Médard Milandou secrétaire chargé de la communication ; Clémence Bayadikila trésorière générale ; Fila Stella Angossio trésorière adjointe ; Clarisse Kombo secrétaire chargée des affaires sociales.

L'assemblée générale a nommé Côme Moutouari, chef d'orchestre et Simon Mangouani, chef d'orchestre adjoint.

Président élu, Maurice Nguesso, a remercié l'assemblée générale d'avoir mis en place les nouvelles instances dirigeantes qui vont désormais conduire l'action des Bantous de la capitale. « En avant tous ensemble pour relever ce challenge très noble et excitant qui va, à coup sûr, relancer voire booster la musique congolaise », a-t-il déclaré.

La restructuration de l'orchestre " Les Bantous de la capitale" a pour but de soutenir les actions de développement, de coopération, de formation, de production, de partenariat et autres pour l'épanouissement et la survie de cet ensemble musical. Au terme de la présentation officielle des quatorze membres du bureau, « Les Bantous de la capitale » ont livré un show devant le public venu pour la circonstance.

Notons que l'orchestre « Les Bantous de la capitale » a été créé en 1959 par Edo Nganga, Dieudonné Nino Malapet, Jean-Serge Essous, Saturnin Pandi, Célestin Kouka et Daniel Loubélo. Durant plusieurs années, les Bantous ont fait danser des générations à travers l'Afrique, et même au-delà, grâce à leur diversité musicale et leur style, combinant la rumba, la salsa et la charanga.