Cote d'Ivoire: Cavally / Organisation de la première édition de Nhaa-Hii Festival pour célébrer de paix - La représentante du maire Denis Kah Zion salue l'initiative de Anne Ouloto

Le Jeudi 31 décembre 2020, à la place Alassane Ouattara de Toulepleu, Anne Désirée Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, par ailleurs, présidente du conseil régional du Cavally a organisé le "Nhaa-Hii" festival pour valoriser la paix et la fraternité.

La première édition de Nhaa-Hii festival a enregistré la participation des 52 villages des 6 sous-préfectures de Toulepleu en danse, concours Miss, concours culinaires de l'année en présence de toutes les autorités de la région et du corps préfectoral.

« Aujourd'hui, un grand jour dans notre histoire à Toulepleu, j'ai pu observer des pratiques à travers les autres régions et j'ai vu que c'est autour des festivités et de la tradition que les enfants d'une même région se parlent et parlent du développement. J'ai par ailleurs été choquée de constater sur le net que lorsqu'on interroge notre ville natale Toulepleu, ce sont des images de guerre qui apparaissent. J'ai donc institué ce festival Nhaa- hii pour que nous parlions le même langage entre nous, les enfants de Toulepleu et ayons le même idéal qui est la fraternité, la paix pour que nous renforcions notre cohésion sociale. Ce festival réunit les filles et fils de Toulepleu sans distinction de sexe et d'appartenance politique pour faire avancer notre département au niveau de son développement», a expliqué la ministre Anne Ouloto,

Karamoko Ruphin, commissaire de Nhaa-Hii festival Toulepleu, a dit : « À Toulepleu, les filles et fils n'ont jamais eu l'occasion de se retrouver au même moment, autour d'un sujet d'intérêt commun. Madame la ministre Anne Désirée Ouloto nous a mis en mission pour cette première édition, sans appartenance politique, ni de distinction d'ethnies et de religion pour qu'aient lieu des échanges. C'est en échangeant que nous pouvons parler de paix et de développement, et faire avancer Toulépleu » .

Madame Guidy Solange, représentant Dénis Kah Zion, le maire de Toulépleu a salué cette initiative.

Plusieurs cadeaux ont été offerts à différents groupes.

Nhaa hii festival, Toulepleu et sa culture, véritable retour aux sources a tenu ses promesses avec les chefs, les cadres et Anne Ouloto

La première édition du NHAA-HII Festival de culture de Toulepleu, initié par la ministre Anne Ouloto, présidente du conseil régional du Cavally et députée de la circonscription, a tenu toutes ses promesses.

L'avis des participants est sans équivoque : NHAA-HII Festival à Toulepleu a été un véritable succès en termes de participation, de qualité et de cohésion sociale.

Depuis le début du festival culturel le 30 décembre 2020 jusqu'à sa clôture le 31 décembre, la place Alassane Ouattara de Toulepleu, cadre de cet important rendez-vous culturel, n'a jamais désempli .

Jeunes, vieux, femmes et enfants se bousculaient pour assister aux différents spectacles auxquels les groupes en compétition se livraient.

Les chants, les danses, la culture générale, les masques, tire à l'arc, le concours de la plus belle femme "Blitchô", le concours de l'art culinaire, les jeux traditionnels etc... NHAA-HII Festival a constitué une véritable tribune d'exposition du patrimoine culturelle du département de Toulepleu. Mais, il a été aussi l'occasion de partage, de rencontre des cultures des terroirs de la Côte d'Ivoire et des pays voisins. Le célèbre masque des femmes de Toulepleu en a été l'une des grandes attractions.

Les organisateurs et les autorités de la région du Cavally peuvent s'en féliciter , la population de Toulepleu s'est appropriée le NHAA-HII Festival et s'est enjaillée !!

« Enjaillées » par NHAA-HII, ce sont des populations totalement satisfaites qui se sont unanimement données Rendez-vous pour le NHAA-HII 2021 !

Le NHAA-HII Festival a bénéficié de l'appui institutionnel de plusieurs partenaires, dont le ministère de la Culture et de la Francophonie, et le ministère du Tourisme.

Une table ronde autour du thème principal : « Retour aux sources : levier de fraternité, levain de cohésion sociale, porteur de paix et de développement durable » aura lieu en février 2021.

Une marche pour la paix

Une grande marche dédiée à la paix, initiée par la ministre Anne Ouloto, a eu lieu au second jour du festival NHAA-HII. Les festivaliers, les chefs traditionnels, le préfet Étienne Koffi Bini autour de la ministre Anne Ouloto sont partis de la place 116 jusqu'à la place Alassane Ouattara pour célébrer la paix retrouvée à Toulepleu et en Côte d'Ivoire en général. "Les acquis du passé et du présent ainsi que les perspectives demeurent un patrimoine commun qui doit servir de ciment entre chacun de nous et entre les générations, quelles que soient nos origines ethno- géographiques, nos appartenances religieuses ou politiques", a dit la ministre Anne Désirée Ouloto. Qui a invité les populations au pardon et à la cohésion sociale gage du développement.

Anne Ouloto offre un spectacle de feux d'artifice aux populations

La ministre Anne Désirée Ouloto, présidente du conseil régional du Cavally et députée de Toulepleu a offert aux populations de Toulepleu un spectacle de feux d'artifice à l'occasion du réveillon de la Saint Sylvestre.

"Nous commençons cette année 2021 de fort belle manière pour non seulement pour l'éclairer avec ces feux d'artifice, mais aussi, pour souhaiter la santé et le bonheur aux populations de Toulepleu et toute la région du Cavally ", a déclaré Anne Ouloto.

Elle a exprimé sa gratitude aux responsables et élus locaux, au corps préfectoral, aux directeurs et chefs de service et aux populations à qui elle a demandé de faire confiance au gouvernement du Premier ministre Hamed Bakayoko et au président de la République, Alassane Ouattara.

Pendant une trentaine de minutes, des jets de feux d'artifice aux sons retentissant de rafale ont illuminé le ciel de Toulepleu sous les notes musicales de l'artiste Jc Pluriel "Cette année, l'année de mon année" repris en cœur par une foule immense en liesse.