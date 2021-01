Congo-Brazzaville: Fête de nouvel an - La mairie d'Ignié redonne du sourire aux enfants vulnérables

L'administrateur-maire de la communauté urbaine d'Ignié, dans le département du Pool, Assitou Kamara Somi, a offert le 3 janvier, un repas à plus de 150 enfants démunis de la localité à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Inspirée par la remise des jouets à une trentaine d'enfants orphelins de la communauté urbaine d'Ignié, le 26 décembre par l'association le « Cri de l'enfant », Assitou Kamara Somi a réuni de nombreux enfants orphelins et handicapés au siège de la mairie pour commémorer, en différé, Covid-19 l'oblige, la fête du 1er janvier. « J'ai pensé, à la suite de cela de faire la même chose en offrant, cette fois-ci , un repas à l'occasion de la fête de nouvel an », a-t-elle expliqué.

Pour réaliser cette opération, l'administrateur-maire d'Ignié a dû compter sur la générosité de plusieurs partenaires. « Grâce à ces gestes de cœur, mon équipe et moi-même, pouvons offrir, ce jour 3 janvier 2021, un repas de nouvel an, à nos enfants orphelins pour certains et, à bien d'autres », s'est réjouie Assitou Kamara Somi. Elle a été appuyée par le service social de la sous-préfecture d'Ignié dans la sélection et l'identification des bénéficiaires qui ne sont autres que des enfants en situation difficile (orphelins, handicapés et enfants malnutris).

« L'année 2020, restera longtemps marquée dans nos esprits, tant elle a été particulièrement difficile pour nombreux de nos concitoyens et de nos frères et sœurs à travers le monde. La pandémie de coronavirus a décimé tellement de vies, détérioré l'économie mondiale et commis des dégâts immenses surtout dans les pays en voie de développement comme le nôtre », a-t-elle rappelé.