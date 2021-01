Congo-Kinshasa: 90 ans de vie sur terre - Jonas Mukamba rend grâce à l'Eternel à l'église Saint Luc

Hier, lundi 4 janvier 2020, à l'église Saint Luc située à Macampagne, une messe d'actions de grâce a été célébrée en l'honneur des 90 ans de vie sur terre du Patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba, ancien PAD de la MIBA. Dans son parcours élogieux à la tête de cette entreprise minière nationale, Jonas Mukamba a exercé un leadership exemplaire manifesté par une stabilité et une croissance remarquable. Avant de prononcer son homélie, le Curé de la Paroisse Jean-Pierre Kikonda a salué la fidélité de Jonas Mukamba à la foi catholique et à la Paroisse Saint Luc, y étant membre depuis sa création en 1964.

Invité sur l'estrade pour prononcer un mot devant des membres de sa famille et des proches venus nombreux pour honorer sa mémoire, Jonas Mukamba a remercié l'Eternel, le Dieu Tout-puissant, de l'avoir gardé en vie et maintenu stable dans sa santé à près d'un siècle d'existence. Hironisant sur des statistiques limitant la durée de vie d'un Africain à 45 ans, voire 50 ans pour le plus robuste, Jonas Mukamba a affirmé que seul l'appui du Seigneur et sa grâce infinie donne le pouvoir à l'homme de vivre longtemps sur la terre.

Comprenant que sa présence sur terre n'est pas un fruit du hasard, cet acteur politique a demandé à l'assemblée de bien vouloir intercéder pour sa cause auprès du Père de Lumière, pour lui permettre d'accomplir toutes les missions qui lui sont confiées sur terre par le Créateur.

Au cours de cette messe, signale-t-on, un cadeau constitué d'un cadrant de la Vierge Marie, d'un chapelet et d'un agenda 2021 lui a été remis par le Curé Kikonda au nom de la Paroisse Catholique Saint Luc, sa congrégation d'attache.

Témoignage

Ayant fait le déplacement de l'espace Grand Kasaï pour participer à cette messe d'actions de grâce, l'Abbée André Kabongo garde en mémoire, du Patriarche Mukamba, un homme faisant preuve d'une grande générosité, d'une discipline personnelle et d'un amour pour sa patrie, en général, et pour sa province natale, en particulier.

Pour avoir traversé toutes les périodes marquantes de la RDC, de l'époque coloniale, en passant par l'indépendance obtenue en 1960 et la succession de tous les cinq premiers Chefs d'Etat Congolais, l'Abbé André Kabongo considère celui qu'il considère, en effet comme un père, d'une icône pour la patrie et reconnait en lui une culture générale quant au récit du développement de l'espace Kasaï et l'installation des églises catholiques dans le pays

Qui est Jonas Mukamba ?

Né le 4 janvier 1931 à Tshikapa, Jonas Mukamba Kadiata Nzemba est un homme politique congolais et ancien candidat à la présidentielle de 2006. Il a aussi assumé les fonctions de PAD de la Miniérie de Bakwanga, dans l'espace Grand Kasaï, et a dirigé le Daring Club Motema Pembe, un club de football de Kinshasa.

Il est marié à Maman Bintou et père de plusieurs enfants.