Congo-Kinshasa: DGRAD - Message de voeux adressé au Président de la République

5 Janvier 2021
La Prospérité (Kinshasa)
Par Maguy Sambi Kikutwe

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES RECETTES ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES, DOMANIALES ET DE PARTICIPATIONS

LE DIRECTEUR GENERAL

KINSHASA, LE 29 DECEMBRE 2020

N°004/DGRAD/DG/2020

MESSAGE DE VŒUX ADRESSE A SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, FELIX-ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO

A L'OCCASION DE LA CELEBRATION DU NOUVEL AN 2021, LA DIRECTION GENERALE DES RECETTES ADMINISTRATIVES, JUDICIAIRES, DOMANIALES ET DE PARTICIPATIONS, « DGRAD » EN SIGLE, AINSI QUE SON PERSONNEL VOUS PRESENTENT LEURS VŒUX, LES MEILLEURS.

LA DGRAD SAISIT, PAR AILLEURS, CETTE OPPORTUNITE POUR REAFFIRMER SON INDEFECTIBLE ENGAGEMENT DE MOBILISATION ACCRUE DES RECETTES NON FISCALES, EN VUE DE DONNER AU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LES MOYENS DE SA POLITIQUE.

PUISSE LE DIEU TOUT-PUISSANT VOUS ACCOMPAGNER ET VOUS ASSISTER DURANT VOTRE MANDAT, AFIN DE CONDUIRE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET SON PEUPLE VERS DES DESTINEES MEILLEURES.

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