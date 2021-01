Congo-Kinshasa: Me Jean-Claude KATENDE - «Un Gouvernement pour tirer le Congo vers le haut... »

*Bientôt le mandat du Président Félix TSHISEKEDI va prendre fin. Quelqu'un d'autre me répondra, peut-être, qu'il a encore trois ans. Dans la vie d'une nation, trois ans, c'est à la fois beaucoup, à la fois peu. Et pour un pays qui a des défis énormes comme le Congo et avec beaucoup d'acteurs politiques, sociaux et confessionnels qui ne prennent pas la mesure des problèmes et des dangers qui guettent notre pays, jours et nuits, trois ans, c'est peu.

Mais la possibilité pour le Président de la République d'avoir un deuxième mandat comme je l'entends dire par beaucoup d'adeptes de l'Union Sacrée de la Nation ne peut-être sécurisée que s'il y a des résultats au profit des citoyens.

Atteindre des résultats visibles pouvant déterminer le peuple à renouveler sa confiance au Président de la République, la seule volonté de ce dernier pour faire changer les choses ne suffit pas.

Le Président ne peut pas tirer seul le Congo vers le haut. Il est important qu'il soit entouré par des collaborateurs(Cabinet) à la hauteur de sa vision et de ses ambitions, mais qu'il soit aussi accompagné par un gouvernement constitué des hommes et des femmes qui soient sélectionnés sur base des critères qui ne sont pas souvent pris en compte dans notre pays.

Le prochain gouvernement est un élément clef pour satisfaire aux préoccupations du peuple congolais. Il doit être un gouvernement de travail et constitué autrement.

Conformément à la Constitution, ce sont les forces politiques qui constituent la majorité à l'Assemblée Nationale qui forment le gouvernement.

Ce qui est vrai est que toutes les forces politiques regroupées au sein de l'Union Sacrée de la Nation ne seront pas représentées au gouvernement, c'est une réalité que nous devons tous intégrer. Il est aussi vrai que toutes les forces politiques n'ont pas le même poids politique et m'ont pas joué le même rôle dans la constitution de l'Union Sacrée de la Nation ou elles n'ont pas soutenu le Président de la République pendant le temps difficile de gouvernance du pays dans le cadre de l'accord CACH-FCC. Pour avoir un gouvernement sérieux, il est bon de tenir compte des critères objectifs suivants :

Le poids du parti ou regroupement politique. Il est question de voir combien de députés, on apporte à l'Union Sacrée de la Nation. Pour faire les choses différemment et éviter que les leaders des forces politiques qui recevront des quotas ministériels ne puissent recommander des personnes sans intégrité ni compétences et expertises (souvent leur femme, enfant ou frère/sœur, en écartant les membres du parti compétents au profit des membres de famille biologique du leader), le Président de la République doit avoir le pouvoir de choisir lui-même au sein d'un parti ou regroupement politique des hommes ou femmes qu'il veut voir au Gouvernement. L'essentiel est que la force politique soit représentée au gouvernement ;

Eviter de reprendre, dans la mesure du possible, les hommes ou femmes qui ont participé à la gestion du pays depuis plus de 40 ans et qui incarnent les échecs politiques des régimes passés.

Tenir compte des personnalités qui ont joué un rôle, en tant qu'individu dans la mise en place de l'Union Sacrée de la Nation. Ce critère doit être combiné avec le précédent.

Prendre en compte les perles rares qui se sont distingués dans les autres secteurs de la vie nationale (société civile, Barreaux, Enseignements Supérieurs et universitaires, affaires, secteur privé, médecins... )

Tenir compte des équilibres régionaux, mais en tenant toujours compte de l'intégrité, compétence et expertise. Ce critère a toujours été comme une licence pour prendre n'importe qui, ce qui n'est pas accepté.

Il est important de ne pas accepter au prochain gouvernement des leaders des partis ou regroupements politiques. Il y a un grand risque qu'ils travaillent plus pour se positionner en rapport avec les élections de 2023 que pour répondre aux préoccupations du peuple.

Pour tirer le Congo vers le haut, il est aussi clair que le Président de la République et le Premier Ministre devraient assigner des résultats à atteindre à chaque membre du gouvernement. De telles assignations devraient faire l'objet d'une évaluation régulière. Celui qui ne les satisfait pas devrait être renvoyé et remplacé au gouvernement.

Par la composition du Gouvernement et son travail, on doit sentir que le pays prend une autre direction.

Le Gouvernement sera un signal qui montrera si le Président a la volonté de tirer le pays vers le haut ou pas.

Le peuple est appelé à rester vigilant.

Meilleurs vœux à tous pour l'année 2021.

Fait à Kinshasa, le 3 Janvier 2020