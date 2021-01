Cote d'Ivoire: Élections législatives - Un candidat du Rhdp se signale à Prikro

Souleymane Lende, cadre du Rhdp dans la région de l'Iffou, se signale comme prétendant à la candidature des élections législatives du 6 mars prochain à Prikro. «Il est candidat à la candidature dans la circonscription électorale de Prikro, dans la région de l'Iffou», a déclaré Namelessé Kobenan Ali, conseiller économique et social, récemment, face à la presse à Cocody.

Ce cadre au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, par ailleurs président de l'Ong «Solidaires pour le développement», à en croire le conférencier, a été sollicité par des cadres et les populations de Prikro pour être le porte-flambeau du Rhdp.

La raison, a expliqué Namelessé Kobenan, c'est que le candidat à la candidature aux élections législatives est très proche de la population. «Il mène en permanence des actions sociales sur le terrain, dont des dons de kits scolaires aux familles démunies pendant la rentrée scolaire ainsi que diverses aides aux associations, aux femmes et aux jeunes », a expliqué le conférencier.

Pour Namelessé Kouassi, les chances de Souleymane Lende sont bien réelles. Et pour cause, non seulement il est proche et à l'écoute des populations, mais «il s'est surtout fait entourer de cadres compétents, constamment sur le terrain avec lui ».

Raison pour laquelle il a lancé un appel solennel aux fils, cadres et populations de la ville de Prikro à l'union et à la solidarité. Il les a invités à soutenir Souleymane Lende pour que triomphent, à Prikro, la paix, la cohésion sociale et le développement.

«Candidat des Houphouétistes, il va incarner la paix. Il sera aussi un pilier central pour prolonger la politique de développement du Président Alassane Ouattara dans la région», a conclu le conférencier.