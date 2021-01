Angola: Coupe de la CAF - Le président de Sagrada justifie le retrait de son équipe

Dundo — Les risques d'exposition des joueurs à la nouvelle variante du Covid-19 en Afrique du Sud, la vie en soi et la sauvegarde du niveau compétitif de l'équipe, sont à la base du retrait de Sagrada Esperança de Lunda Norte de la Coupe de la CAF, a justifié lundi le président du club, José Muacabalo.

Se confiant à l'Angop à ce sujet, José Muacabalo précise que la décision du club résulte d'une réunion tenue avec les ministères de la Santé et de la Jeunesse et des Sports, au cours de laquelle les clubs impliqués dans les compétitions africaines (Petro, 1º de Agosto et Bravos do Maquis), ont été informés de la nouvelle variante du Covid-19 et de sa capacité de contagion.

Il a ajouté qu'après la réunion, les clubs étaient autorisés à participer à des compétitions africaines tant qu'ils signaient des termes de responsabilité individuelle, certifiant qu'ils étaient informés de la nouvelle variante de Covid-19 et qu'ils seraient soumis à leur retour une quarantaine de 15 jours.

«Nous avons dû réfléchir sérieusement à cette question et nous avons conclu que pour une équipe qui ne joue pas sept mois, et qui récupère actuellement ses niveaux compétitifs, s'arrêter 15 jours était un revers, même pour nos objectifs, qui est d'être parmi les trois premiers du championnat national », a-t-il souligné.

