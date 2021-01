Afrique: 1er janvier 2021 - Jour historique pour le commerce africain (La chronique de Christian Gambotti)

*Il s'agit du premier jour de la zone de libre-échange à l'échelle de l'Afrique.

La crise sanitaire de la Covid 10 a retardé l'installation de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlec), qui était prévue en juillet 2020. La Zlec, qui concernera 1,4 milliard de consommateurs en 2021 et près de 2,5 milliards en 2050, constituera alors le plus grand marché unique du monde. Conçu dès 1991 par l'Union Africaine (UA), ce n'est qu'en 2012 que le projet a été mis sur les rails par les dirigeants africains Signé en 2018, puis lancé le 7 juillet 2019, lors d'un sommet de l'Union africaine, l'accord aurait dû entrer en vigueur le 1er juillet 2020. De façon paradoxale, la pandémie de la Covid 19, qui a pénalisé fortement les économies africaines, a rendu encore plus nécessaire l'intégration intra-africaine.

L'ouverture des marchés nationaux va entraîner une hausse spectaculaire du commerce entre les pays africains. Selon l'UA, qui regroupe 55 Etats africains, avec la Zlec, le commerce intra-africain passerait, dès 2022, de 15 % actuellement à 60 %. A l'exception de l'Erythrée, tous les Etats africains ont adhéré au projet de la Zlec. Sur les 54 pays qui ont signé l'accord de libre-échange, plus de 40 l'ont déjà ratifié, y compris le Nigeria, le géant économique de d'Afrique de l'Ouest, longtemps réticent à cause de la concurrence que représentaient les pays à bas coûts de production.

Une Afrique en passe de devenir une grande puissance économique

L'intégration économique de tout un continent ne se décrète pas, elle se construit pas à pas, c'est donc un processus d'intégration qui commence et qui va se poursuivre sur plusieurs décennies. Le secrétariat de la Zlec, basé à Accra, capitale du Ghana, prend comme exemples les accords de libre-échange déjà existants, comme ceux du marché commun européen. Pourtant mis en œuvre dès 1957 avec le Traité de Rome, il a fallu beaucoup de temps à l'Europe pour installer le libre-échange. Mais, si l'Afrique veut devenir une grande puissance économique, elle ne peut éviter de lever progressivement les obstacles endémiques qui freinent le commerce intra-africain. L'heure, pour définir les relations entre les pays africains, comme pour les relations entre tous les pays du monde ou les grandes zones géographiques, est au commerce et aux contrats. Face aux blocs économiques puissants que sont l'Union Européenne ou L'ACEUM (Accord Canada-États-Unis-Mexique), l'Afrique doit exister comme grand marché unique.

En dehors des accords bilatéraux, ces blocs économiques signent des accords entre eux, afin de rééquilibrer des relations qui peuvent être jugées trop « asymétriques ». Si elle veut accélérer sa croissance, consolider son économie et peser dans les échanges commerciaux mondiaux, l'Afrique doit donc se constituer, à travers un grand marché unique, comme puissance économique face à ces grands blocs, mais aussi face à la Chine.

Lever les obstacles

Le projet de grand marché unique africain est confronté à six obstacles endémiques : 1) les tracasseries administratives à l'exportation et aux frontières 2) le peu de produits à commercialiser 3) les mauvaises connections routières et ferroviaires 4) les blocages politiques 5) les politiques protectionnistes de certains de ses membres 6) les questions de sécurité.

les tracasseries administratives à l'exportation et aux frontières

Sur les 54 membres, 41 ont déjà accepté le calendrier de réduction des taxes douanières. Les signataires sont tenus de retirer 90 % de leurs lignes tarifaires sur différentes périodes (3 ans, 10 ans). La suppression de 7 % des taxes restantes sera soumise à un échéancier plus long, les derniers 3 % pourront être maintenus. Certains pays ne peuvent se passer des taxes douanières qui représentent encore une grande partie de leur revenu national.

le peu de produits à commercialiser

Le grand marché unique africain est un formidable accélérateur pour le secteur privé en stimulant la création d'entreprises et le développement de champions nationaux dans tous les secteurs. Il est temps pour l'Afrique de voir émerger ses propres champions économiques et un réseau dense de PME et PMI, créateurs d'emplois et de richesses Cet espace continental d'échanges doit d'abord profiter aux acteurs locaux, aux start-up africaines et favoriser les solutions numériques, afin de développer le commerce intérieur et extérieur des biens et des services, améliorer l'offre des services publics.

3) les mauvaises connections routières, ferroviaires, aériennes

Commercer à l'échelle du continent suppose le développement des liaisons terrestres, maritimes et aériennes avec des infrastructures aux normes internationales.

les blocages politiques

Les nations africaines sont de jeunes nations avec des dirigeants soucieux de préserver la souveraineté de leur pays.

les politiques protectionnistes de certains de ses membres

Le consensus autour d'un libre-échange sans nuance des années 1980-1990 s'efface au profit d'un retour des politiques protectionnistes dans plusieurs pays d'Afrique. Selon un proverbe Fang : « un champ sans clôture est piétiné par l'éléphant ».

6) les questions de sécurité

L'insécurité chronique pénalise les échanges commerciaux.

Les échanges commerciaux intra-africains restent très faibles. L'Afrique, pour des raisons que tout le monde connaît, est toujours dans l'obligation de privilégier l'Occident et l'Asie. Or, l'avenir du continent appelé à être l'un des plus peuplés du monde, avec 4,5 milliards d'habitants en 2100, passe par la création d'un grand marché unique. Le 1er Janvier 2021 est donc une date historique et le début d'un long processus d'intégration. Grand pays d'Afrique, la République Démocratique du Congo doit jouer un rôle essentiel dans ce processus d'intégration à l'échelle du continent.

Agrégé de l'Université, Président du Think tank Afrique & Partage-

CEO du CERAD (Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Afrique de Demain) - Directeur des Collections L'Afrique en Marche, Planète francophone - Directeur de la rédaction du magazine Parlements & Pouvoirs africains